Conchita Wurst revela que tiene VIH

17/04/2018 - 0:00

La cantante austriaca Conchita Wurst, ganadora de Eurovisión en 2014, ha revelado a través de las redes sociales que fue diagnosticada con VIH positivo hace unos años.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"Soy VIH positivo desde hace años. Esto es irrelevante para el público, pero un exnovio está chantageándome con difundir esta información privada y no le voy a dar a nadie el derecho de asustarme o afectar a mi vida", ha escrito en Instagram.

Y ha añadido: "Desde que recibí el diagnóstico, he estado en tratamiento médito y por algunos años sin interrupción he estado bajo el límite de detección, lo que significa que no puedo transmitir el virus".

Wurst prosigue relatando que hasta ahora no hizo público esto por diversos motivos, de los que menciona dos: "Por mi familia, que lo sabe todo y me apoya desde el día uno, y por mis amigos. En segundo lugar, porque esta información solo es relevante para aquellos con los que hay opción de tener contacto sexual".