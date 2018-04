La AEPD avisa sobre el caso Facebook: "Si los primeros indicios se confirman estaremos ante un ejemplo de un uso ilegal"

17/04/2018 - 12:41

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, ha afirmado este martes 17 de abril que "si los primeros indicios" en el caso de la filtración de datos de Facebook "se confirman", se trataría de "un ejemplo de un uso ilegal e interesado de datos proporcionados de buena fe por los usuarios y con el convencimiento de que se usarían en el marco de una investigación científica".

Así lo ha puesto de manifiesto Mar España, en el marco del desayuno informativo del Foro de la Nueva Economía que ha protagonizado en el Casino de Madrid, y donde ha sido presentada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha puesto en valor su "brillante" labor al frente del organismo.

Durante su intervención, la directora de la AEPD ha indicado que "desgraciadamente es de la máxima actualidad el uso, aparentemente, ilegal de los datos obtenidos a través de una aplicación distribuida en la red social Facebook --que en principio tenía finalidades de investigación científica-- con el objeto de manipular procesos electorales".

"Todavía no podemos determinar cuál es el verdadero alcance de este caso que estamos investigando, en colaboración con la autoridad británica y la autoridad irlandesa, dado que estamos pendientes de los resultados de las investigaciones de diversas autoridades nacionales de protección de datos, de varios tribunales y de otras instancias", ha destacado España.

No obstante, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos ha advertido de que "si los primeros indicios se confirman será un ejemplo de un uso ilegal e interesado de datos proporcionados de buena fe por los usuarios, y con el convencimiento de que se usarían en el marco de una investigación científica".

"Y el resultado sería que no solo se ha visto afectado el derecho a la intimidad y a la protección de datos de las personas afectadas, sino que se ha atacado a los propios cimientos del Estado democrático y todo ello a partir de un uso no autorizado de unas informaciones sobre las que sus titulares no tenían ningún conocimiento", ha subrayado.

DATOS QUE CIRCULAN "EXPONENCIALMENTE"

Así, España ha recordado que el caso de la filtración de datos privados de Facebook habría afectado a cerca de 137.000 usuarios españoles, y que 44 personas se descargaron la aplicación 'This is your digital live'. "Basta con que un irresponsable te tenga en su agenda de contactos para que esos datos, exponencialmente, vayan circulando", ha alertado.

Preguntada por los expedientes sancionadores relacionados con Facebook, la directora de la Agencia ha destacado que ha impuesto multas a la compañía por importe de 1.600.000 euros en menos de ocho meses. "Hemos sido la primera autoridad, a nivel europeo, en sancionar a la compañía por el intercambio de datos con WhatsApp y la autoridad que ha impuesto la multa más alta", ha zanjado.

Por otro lado, España se ha referido al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo, que entró en vigor en mayo de 2016 y será de obligado cumplimiento para todos los Estados miembro a partir del próximo 25 de mayo. La directora de la AEPD ha confirmado que no habrá moratoria para su cumplimiento porque la Unión Europea ya "dio dos años desde la entrada en vigor".

Respecto a cómo afectarán las nuevas normas a la prensa digital, la directora ha señalado que en el caso de los medios de comunicación "prima la libertad de expresión respecto a la protección de datos personales, todo ello, sin perjuicio de que si el afectado considera que el derecho al honor o a la intimidad se ha visto afectado pueda ejercer las acciones judiciales correspondientes".

Por otro lado, ha asegurado que los pequeños municipios le preocupan "mucho" de cara al cumplimiento de la norma y ha agregado que, probablemente, los "pequeños" consistorios serán los que lo pasen "peor". Además, España ha dicho que le consta que la Agencia Tributaria tiene medidas de seguridad "altas".

La directora de la Agencia ha pedido responsabilidad sobre el uso que se hace de Internet y ha trasladado a los distintos grupos parlamentarios la "necesidad imperiosa" de que se apruebe la Ley Orgánica de Protección de Datos, actualmente, en tramitación en el Congreso. "Estoy convencida de que podemos encontrar un consenso", ha remachado.

En este sentido, el ministro de Justicia ha afirmado que "la responsabilidad de los grupos hará que en breve, muy en breve, esta ley de carácter técnico, con grandes novedades" se pueda aprobar antes de que acabe el periodo de sesiones. "Esa responsabilidad está en manos de los grupos", ha remachado.

Por último, Mar España ha pedido que las comunidades autónomas regulen el uso responsable de Internet en los currículos educativos. "Parecerá mentira pero aún no está regulado", ha declarado la directora, para después defender que "no hay ningún obstáculo legal" para que den un pasado adelante y "proteger de verdad" a los menores.