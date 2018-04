Discapacidad. la once dedica su cupón del 24 de abril al 90 aniversario del club deportivo toledo

17/04/2018 - 15:07

El 90 Aniversario del Club Deportivo Toledo protagoniza el cupón de la ONCE del martes 24 de abril. Cinco millones y medio de cupones divulgarán por toda España el aniversario del equipo toledano.

Carlos Javier Hernández Yebra, delegado de la ONCE, y Fernando Collado Sedeño,han presentado este cupón. Al acto han asistido un grupo de afiliados a la ONCE y futbolistas del equipo del C.D.Toledo. El cupón incluye la frase que define al Club Deportivo Toledo: 'Pasión, orgullo y coraje'.

Fundado en 1928, el club milita en la actualidad en 2ªB. Su primer campo lo inaugura en 1931, con un partido ante el Real Madrid. Denominado Toledo Club de Fútbol desde 1932, en 1940 se elige el color verde para la camiseta y el blanco para los pantalones. En 1941, la Federación Castellana de Fútbol dio la autorización al equipo para cambiar su nombre a Club Deportivo Toledo.

En 1943 debuta en Tercera División. En la temporada 1945-46 el equipo queda tercero en la tabla y disputa la liguilla de ascenso a Segunda División. En la temporada 1949-50, el C.D.Toledo completó una de los mejores cursos de su historia, acabando campeón de Tercera.

El 1 de diciembre de 1973 se juega el primer encuentro oficial en el campo municipal del Salto del Caballo. La temporada 1988-89 logra el ascenso a Segunda División B. En la temporada 1990-91 se volvió a descender a Tercera División. A finales de los 90, tras siete temporadas en Segunda División, desciende a 2ªB. La campaña 2000-2001 viene marcada por eliminar al Real Madrid en la Copa del Rey.

En la temporada 2003-2004 desciende a Tercera División, tras 12 temporadas entre 2ªA y 2ªB; y en la 2008-2009 el C. D. Toledo regresa a 2ªB, para volver a Tercera en la siguiente, ascender en la 2010-2011 y descender a Tercera al año siguiente. Y en la 2012-13 vuelve a 2ªB.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es') y establecimientos colaboradores autorizados.

