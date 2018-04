El Gobierno presentará la próxima semana la primera reforma adscrita al Pacto de Estado contra la Violencia de Género

17/04/2018 - 21:04

La oposición acusa al Gobierno de "engañar" a las víctimas de violencia machista al "incumplir" el Pacto de Estado

El Gobierno presentará la semana que viene la primera reforma legislativa adscrita al Pacto de Estado contra la Violencia de Género al llevar ante el Consejo de Ministros la modificación de la Ley de Medidas de Protección Integral del año 2004 que, entre otras cosas, contempla ampliar el concepto de violencia de género.

Así lo ha asegurado este martes la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, María José Ordóñez, durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso para explicar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y las dotaciones destinadas a la lucha y prevención de la violencia machista.

Esta será la primera reforma legislativa que vea la luz para dar cumplimiento al Pacto de Estado, que entró en vigor el pasado 27 de diciembre. Entre otras cosas, el cambio normativo adecuará el concepto de violencia machista al Convenio de Estambul. En este acuerdo internacional se reconoce como tal otras formas de violencia contra la mujer como la mutilación genital femenina, matrimonio y esterilización forzosos, trata, explotación sexual y acoso y agresión sexual.

Ordóñez ha afeado a los grupos de la oposición sus críticas a los presupuestos generales, teniendo en cuenta el "aumento" de las dotaciones destinadas a la lucha y prevención de la violencia machista, entre las que ha destacado los 39,5 millones de euros destinados a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, un 24% más que el año pasado.

Además, ha recordado que el Gobierno ha destinado 80 millones únicamente para atender las medidas del Pacto de Estado, que contempla un presupuesto de 1.000 millones de euros en cinco años, es decir, 200 millones de euros anuales a partir de 2018.

LAS CCAA "TIENEN EL DINERO"

Respecto a los 100 millones que correspondería aportar a las comunidades autónomas y a los otros 20 de los municipios, Ordóñez ha incidido en el incremento en la financiación autonómica y local cifrada en 4.248 millones. "Tienen el dinero --ha dicho--. Estoy segura de que todas las comunidades van a tener esa implicación en la lucha contra la violencia de género".

Ante los reproches del PSOE, Unidos Podemos y Compromís por la "falta" de 120 millones comprometidos en los presupuestos generales, la delegada ha apuntado que el Gobierno no puede tomar decisiones sobre las partidas de las que son competentes las comunidades autónomas. "Sería inmiscuirnos en sus responsabilidades", sostiene. Asimismo, ha subrayado que en los más de 4.000 millones que van a recibir de financiación tienen "mucho dinero por gastar". "Cada uno tendrá que ver cómo lo encaja", ha afirmado.

Y ha expresado su "asombro" después de que varios de los portavoces de la oposición en la Comisión de Igualdad hayan acusado al Gobierno de "querer rentabilizar" el acuerdo cuando el trabajo realizado para cerrar dicho acuerdo "ha sido incesante".

De hecho, ha afirmado que desde el Gobierno se propuso a las comunidades autónomas realizar una firma del Pacto de Estado entre el presidente, Mariano Rajoy, y los líderes de los Ejecutivos regionales para así "visibilizar" el acuerdo alcanzado y trasladar "confianza" a las mujeres. "Quisimos hacerlo y no fue aceptado", ha apuntado

"TOREAR EL PACTO DE ESTADO"

"Lo que han hecho es torear ese pacto", ha subrayado la diputada del PSOE Ángeles Álvarez, que ha pedido al Gobierno que rectifique y destine los 120 millones a la lucha contra la violencia de género porque es para "lo que han sido asignados" en el pacto.

"No tenemos garantía de que ese dinero se vaya a revertir en protección a víctimas", ha dicho, acusando al Gobierno de "engañar", "estafar" y "tomar el pelo" a las mujeres que sufren este tipo de violencia. "Dicen que invierten donde no invierten y la parte de subida tiene que ver con lo que no han gastado", ha añadido.

En esta misma línea se ha pronunciado la diputada Sofía Fernández Castañón, que ha reiterado que las cuentas "no salen". "No nos salen los 80 millones y además de no encontrar en vía directa los 120 millones", ha agregado.

Desde el PP, Carmen Dueñas ha resaltado el "firme compromiso" del Ejecutivo para desarrollar programas contra la violencia machista y ha pedido a la oposición que "bajen su superioridad moral" y "reconozcan" los "avances" del PP para combatir este problema. "Abandonen el interés partidista", ha manifestado, instando a la oposición a apoyar el proyecto de presupuestos presentados en el Congreso.

Por otro lado, Ordóñez ha afirmado que "próximamente" se hará público un estudio "pionero" sobre violencia sexual y, con respecto a otras estadísticas y a la contabilización de víctimas (mujeres y menores) ha agregado que se seguirá "perfeccionando", aunque ha precisado que "no se puede hacer de la noche a la mañana".

Durante su comparecencia, ha recordado a las 9 mujeres que hasta ahora han sido asesinadas en 2018 así como a los 6 huérfanos a causa de este tipo crímenes. Asimismo, ha confirmado que el número de fallecidas en 2017 ha ascendido a 51 tras confirmarse dos muertes que estaban en investigación.

Por otro lado, sobre la polémica suscitada después de que ninguna compañía se presentase al concurso publicado para renovar tecnológicamente las pulseras para maltratadores, ha asegurado que se está elaborando el nuevo pliego, al tiempo que ha destacado que su departamento ha incrementado el presupuesto para renovar estos dispositivos en un 18% respecto a 2017.