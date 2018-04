Discapacidad. down madrid pone 'en bandeja' la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual en hostelería

18/04/2018 - 11:03

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) ha presentado en el Centro 3 Olivos el proyecto 'En Bandeja', una innovadora iniciativa que apuesta por la inserción laboral de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual en el sector de la hostelería y la restauración.

El acto de presentación contó con la presencia de empresas del sector como Hotel Meliá, Kilómetros de Pizza, Autogrill, Artiem y Starbucks y de candidatos del Servicio de Empleo que ya trabajan en el sector de la hostelería. Asimismo, estuvo presente el director de Empleo y Desarrollo Ocupacional de Down Madrid, Jorge González.

González indicó que las personas con discapacidad desarrollan de forma excelente puestos de trabajo en los perfiles de hostelería y restauración, además de aportar un gran valor en las empresas donde trabajan mejorando el clima laboral y ayudando de forma significativa en la satisfacción del cliente.

Durante su intervención, González explicó que 'En Bandeja' forma parte de los programas del servicio de empleo 'Stela' de Down Madrid, que hasta la fecha cuenta con 230 trabajadores en un total de 140 empresas de la Comunidad de Madrid. Este servicio realiza un análisis previo de los perfiles que piden las empresas para ver las funciones que podría desarrollar cada uno de los candidatos a través de la metodología del empleo con apoyo, por medio de la cual un preparador laboral acompañará en un primer momento a ese candidato y le ayudará a hacer bien sus tareas, así como a relacionarse con el resto de compañeros.

INTEGRACUÓN Y SENSIBILIZACIÓN

'En Bandeja' tiene como objetivo contribuir a la integración social y laboral de personas con dificultades para el acceso al empleo en el sector de la hostelería (cadenas de restaurantes, cafeterías, restaurantes especializados, hoteles, etc.). El proyecto pretende así sensibilizar de una manera eficaz a la sociedad, siendo este sector muy visible en todos los ámbitos sociales.

Las personas que accedan a los establecimientos verán las posibilidades de empleo de las personas con discapacidad intelectual y podrán apreciar la gran capacidad que tienen para desarrollar un puesto de trabajo en el entorno de la hostelería cuando han contado con los apoyos necesarios.

De esta forma, Down Madrid quiere mostrar a la sociedad la importancia de incorporar personas con discapacidad intelectual en el sector de la hostelería. El proyecto pretende romper con ideas preconcebidas que impiden en muchos casos la incorporación laboral de personas con discapacidad intelectual, como por ejemplo que "necesitan trabajar en centros específicos" o que "necesitan ayuda para todo".

El proyecto permitirá que un total de 50 personas aprendan las tareas concretas y las competencias de su puesto de trabajo mientras desarrollan su labor profesional. Los participantes tendrán la posibilidad de realizar prácticas laborales de al menos 200 horas en el perfil de auxiliar de sala/cocina y el objetivo es que los participantes consigan un contrato laboral de más de seis meses y que en los siguientes dos años otras 10 personas con discapacidad intelectual sean contratadas.

SOLO UN 5% TRABAJA EN ENTORNOS ORDINARIOS

En los últimos 10 años ha aumentado de forma progresiva la representación de las personas con discapacidad en el conjunto de la contratación, pasando de un 0,88% al inicio del periodo a un 1,34%, según el último Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad Estatal 2017 del Servicio Público de Empleo Estatal.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicados en 2017, la tasa de actividad para el colectivo de personas con discapacidad en España es del 35,2%, 42 puntos inferior al de la población en general (78%). Por lo que se refiere al tipo de discapacidad, las personas con discapacidad intelectual son uno de los colectivos que menor actividad laboral registran. En el caso de las personas con síndrome de Down, se estima que solo el 5% de este colectivo en edad de trabajar lo hace en entornos ordinarios.

En el caso de las personas con discapacidad intelectual, sin el apoyo de un servicio de empleo las posibilidades de que accedan al empleo ordinario son muy escasas. Por este motivo, es necesario proporcionar a este colectivo una serie de apoyos orientados a una formación adecuada, una selección de puestos de trabajo ajustada a sus competencias, una prospección dirigida y un acompañamiento, asesoramiento y mantenimiento en el puesto de trabajo para lograr que se incorporen al mercado laboral con éxito.

'En Bandeja', que cuenta con el apoyo de Fundación Montemadrid y de Bankia, es continuación del proyecto 'Empleducando', con el que Down Madrid ha querido promover también la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual en entornos educativos, como apoyo a los docentes en escuelas infantiles, colegios, universidades y escuelas de estudios superiores.

(SERVIMEDIA)

18-ABR-18

BMG/caa