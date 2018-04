Educación. la plataforma por la escuela pública anuncia movilizaciones a partir del 8 de mayo

18/04/2018 - 12:30

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública anunció este miércoles que el próximo 8 de mayo arrancará un calendario de movilizaciones en defensa de una educación pública y de calidad, ya que creen que las políticas del Gobierno han devuelto al sistema educativo español "a la casilla de partida" con los recortes y la Lomce.

Así lo anunciaron representantes de la plataforma en un acto informativo ante las puertas del Ministerio de Educación en Madrid. El portavoz de las organizaciones de padres, estudiantes y profesores, Paco García, lamentó que no se haya derogado la Lomce y que no se hayan revertido los recortes, que el Pacto de Estado por la Educación no haya tenido éxito y que los presupuestos educativos, en su opinión, manden un mensaje "negativo" porque "son más de lo mismo", porque "la educación no sale de la crisis" debido a que la inversión "es de los años ochenta".

"Volvemos a la calle y las movilizaciones irán a más", anunció en referencia a las que, tras la del 8 de mayo, se convocarán en otros puntos de España según se vayan definiendo. Además, también dijo que no descartan la posibilidad de una huelga general en el sistema educativo. "No descartamos nada, el proceso de movilización suele ir 'in crescendo'", agregó.

HUELGA EN OCTUBRE

Por su parte, la portavoz del Sindicato de Estudiantes, Ana García, respaldó el anuncio de movilizaciones porque considera que el Gobierno les ha "tomado el pelo". "Lo tenemos claro", aseveró: "El mes de octubre llamaremos a movilizaciones y a la huelga general. Si el Gobierno se piensa que la 'marea verde' ha muerto, todo lo contrario. No aceptaremos triquiñuelas como las del Pacto Educativo".

Ana García también pidió a los estudiantes hacer un "boicot" a las pruebas de 'reválida' de los próximos 24 y 25 de abril en la Comunidad de Madrid a alumnos de 3º y 4º de la ESO. "Que hagan como Cifuentes y no se presenten a esas pruebas y dejen claro su posición", pidió a los alumnos. García argumentó que mientras a la presidenta de la Comunidad de Madrid "la regalan un máster", ella "impone reválidas franquistas". "Es el colmo de la indecencia", dijo.

En nombre de STES-Intersindical tomó la palabra Boro Benavent, que lamentó el pronunciamiento del Tribunal Constitucional amparando algunos de los puntos de la Lomce, como la Religión o la segregación por sexo. "Las leyes son políticas, el Constitucional interpretará las leyes, pero no estamos de acuerdo y haremos lo posible para cambiarlas", dijo.

También apoyó las movilizaciones de la plataforma, porque "todo es una caja de sastre que puede ser cada vez más explosiva y nos tiene que hacer reflexionar", reflexión que las organizaciones también pedirán a los distintos partidos políticos para que apoyen sus protestas.

