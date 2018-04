El Consejo de Estado griego avala que los nuevos refugiados puedan viajar a la Grecia continental desde las islas

18/04/2018 - 17:08

El Consejo de Estado griego, el principal tribunal de lo contencioso-administrativo, ha sentenciado que los nuevos refugiados que lleguen a las islas griegas desde Turquía no pueden quedar retenidos contra su voluntad en las islas del Egeo mientras se evalúan sus solicitudes de asilo.

ATENAS, 18 (Reuters/EP)

Los refugiados tienen prohibido salir de cinco de estas islas desde que entró en vigor en marzo de 2016 el acuerdo migratorio entre la UE y Turquía. Aunque las llegadas se ha reducido drásticamente desde el pico de 2015, la cifra se ha disparado un 27 por ciento este año en comparación con el mismo periodo de 2017.

Las restricciones impuestas por las autoridades han provocado la saturación de los campos de acogida, donde se acumulan a día de hoy más de 15.000 personas, más del doble de la capacidad contemplada inicialmente para estas instalaciones. Los retrasos en la resolución de las peticiones de asilo también han generado disturbios.

El Consejo de Estado ha anulado las restricciones de movimiento argumentando que "no hay razones de interés público y de política migratoria" que lo justifiquen, según fuentes judiciales. La medida, no obstante, solo se aplicaría a las nuevas llegadas y no resolvería la situación de quienes ya se encuentran en las islas.

El Ministerio de Migración se ha limitado a decir que estudiará la sentencia y ha reiterado su voluntad de "regular" el asunto a través de un proyecto de ley que ya ha sido remitido al Parlamento, mientras que el Consejo para los Refugiados, que presentó inicialmente la demanda, ha celebrado el fallo como "una victoria importante para todos los que defienden los derechos de los refugiados en Grecia y en Europa".