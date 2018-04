PGE.- La mayoría de la oposición reclama al Gobierno que ponga sobre la mesa los 200 millones para violencia de género

18/04/2018 - 19:11

La mayoría de los grupos de la oposición han reclamado al Gobierno que ponga "encima de la mesa" los 200 millones de euros que se comprometió a invertir para cumplir con las medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y han reprochado al Ejecutivo su "falta de compromiso" en la lucha contra la violencia machista.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Así lo han manifestado ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, donde este martes ha comparecido el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, para explicar el gasto en política social contemplado en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2018.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género contempla un presupuesto de 1.000 millones de euros en cinco años, es decir, 200 millones de euros anuales a partir de 2018. De ellos, 80 corresponderían a la Administración Central, 100 a las comunidades autónomas y 20 a los municipios.

Desde el PSOE, Unidos Podemos y Compromís han cargado contra el Ejecutivo por incluir 80 millones de euros y "olvidar" los 120 millones restantes para luchar contra la violencia machista. Por su parte, el secretario de Estado ha reiterado que los presupuestos contemplan el "408 millones de euros, el mayor presupuesto de la historia" para combatir la violencia machista.

Asimismo, ha destacado que estos incluyen un incremento en la financiación autonómica y local de 4.248 millones para las comunidades y los municipios, agregando que estas administraciones son las que deben decidir el dinero a la lucha contra la violencia de género en función de ese aumento en su financiación.

La diputada del partido morado Ángela Rodríguez también ha emplazado al Ejecutivo a que "clarifique" dónde están los 80 millones del Gobierno porque, según asevera, "no están". "No nos salen los 80 millones y además de no encontrar en vía directa los 120 millones", manifestó la diputada Sofía Fernández Castañón durante la comparecencia de la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, María José Ordóñez, que se celebro este lunes en la Cámara Baja.

La mayoría de la oposición también aprovechó la convocatoria de ayer para arremeter contra el Gobierno por no incluir los 120 millones en una "asignación financiera específica". "Lo que han hecho es torear ese pacto", subrayó al respecto la diputada del PSOE Ángeles Álvarez, que acusó al Gobierno de "engañar", "estafar" y "tomar el pelo" a las mujeres que sufren este tipo de violencia.

Muchos grupos parlamentarios coinciden al apuntar que "no existe garantía" de que las comunidades autónomas y ayuntamientos vayan a revertir en políticas contra la violencia de género ni en la protección de las víctimas. De hecho, desde Ciudadanos, el diputado Diego Clemente ha cuestionado al Gobierno cómo piensa "garantizar" los 120 euros que corresponden a los distintos territorios.

APUESTA POR LA IGUALDAD

Durante la Comisión, la oposición también ha cargado contra el Gobierno por "dejar de lado" el gasto social en los presupuestos de 2018. Por su parte, Garcés ha vuelto a insistir en que son "los más sociales de la historia", ya que destinan el 56% del gasto total s políticas sociales, lo que supone "un 2,8% más que en 2017".

Concretamente, ha destacado la "apuesta decidida" del Gobierno en materia de igualdad, haciendo hincapié en la ampliación de cuatro a cinco semanas del permiso de paternidad o las ayudas a las PYMES para la implementación de Planes de Igualdad, con un aumento del 20% respecto al año anterior. "Los poderes públicos deben estar al nivel del movimiento social que exige igualdad efectiva", ha proclamado, recalcando que aún "queda mucho por ganar" en este aspecto.