Deportistas de élite se unen a la campaña de la Fundación ANAR y exigen "cero violencia contra la infancia"

19/04/2018 - 11:19

Varios deportistas de élite españoles se han unido a la campaña '¡Ayúdanos a ganar!', de la Fundación ANAR, para exigir "cero violencia contra la infancia" y luchar contra el maltrato físico y psicológico, la ciberviolencia, el acoso escolar, la violencia de género, el abuso sexual y cualquier otra forma de violencia contra niños y adolescentes.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

A raíz de la presentación del Estudio, la Fundación ANAR ha puesto en marcha 'Objetivo ANAR: Cero Violencia Contra la Infancia' www.objetivoanar.com, una alianza social que reúne labores de prevención en centros educativos, empresas e instituciones público-privadas y la recogida de 250.000 firmas para pedir al Gobierno y Administraciones Públicas la tramitación urgente de la Ley Integral contra la Violencia a la Infancia.

Según el estudio de esta organización 'Evolución de la Violencia a la Infancia en España según las Víctimas (2009-2016)' presentado el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados, en estos últimos ocho años, los casos se han multiplicado por cuatro.

Además, más de 25.000 mil niños y adolescentes que sufren violencia han pedido ayuda a través del Teléfono ANAR, que revela que las víctimas son cada vez son más pequeñas, la media de edad es de 11,5 años, los casos son más graves, y sufren la violencia durante varios años, casi a diario.

Protagonizan esta campaña Artemi Gavezou, medalla de plata en los JJOO de Río de Janeiro 2016, campeona del Mundo y campeona de Europa en gimnasta rítmica; Youba Sissokho, capitán del Equipo Nacional de Boxeo Olímpico en los JJOO de Río 2016; Clara Camacho, subcampeona del Mundo y campeona de Europa en natación sincronizada; Alfonso Cabello, tres medallas paralímpicas, récord y campeón mundial en ciclismo en pista; Alberto Ávila, cuatro veces campeón de España absoluto en atletismo adaptado, y Lorenzo Albaladejo, seis medallas en campeonatos de Europa, doble finalista en Londres 2012 en atletismo adaptado.

"Las cifras sobre la violencia contra la infancia y adolescencia en España que reflejan los propios niños y niñas y adolescentes a través de sus llamadas al Teléfono ANAR ponen de manifiesto una realidad muy alarmante, entre todos podemos sumar fuerzas para erradicar la violencia", alerta el deportista paralímpico Lorenzo Albaladejo.

La campaña consta varias fotografías de los deportistas, acompañadas de frases de menores que han pedido ayuda a esta organización y de vídeos en los que los protagonistas de la campaña piden sumarse a la causa.

"Ante situaciones de abuso sexual, los niños no mienten. Todos estamos unidos contra el abuso sexual a menores. Súmate al objetivo ANAR para conseguir cero violencia contra la infancia", señala la deportista Artemi Gavezou en un vídeo, precedido por la voz de una niña de 13 años que pide auxilio: "Me da miedo quedarme con él, me obliga a hacer cosas que no quiero, dice que si se lo cuento a alguien, lo hará con mi hermana pequeña".