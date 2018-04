Cifuentes: Las clínicas de aborto fueron sancionadas por motivos administrativos

Madrid, 19 abr (EFE).- La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha asegurado que las seis clínicas privadas de aborto sancionadas lo fueron por motivos administrativos, "exclusivamente por la actividad ordinaria de los servicios de inspección sanitaria", y ha preguntado a Podemos si lo que quiere es que las mujeres que acuden a estos centros no reciban información, o que se incumpla la ley.

Cifuentes ha respondido en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea a la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, quien ha preguntado por los motivos que han llevado a la Comunidad de Madrid a sancionar a seis clínicas privadas dedicadas a la interrupción voluntaria del embarazo.

La presidenta ha señalado que hay un "exclusivo motivo: infracciones de la legislación sanitaria", ya que había habido denuncias porque sus páginas web "ofrecían una información sobre los riesgos quirúrgicos de la interrupción voluntaria del embarazo que no se ajustaban a los criterios de transparencia que la propia norma exige".

Pero además, "y esto es más grave", la inspección detectó en las historias clínicas de las pacientes "la ausencia de consentimientos informados, que son preceptivos".

"Tenemos la mala costumbre de hacer que las leyes se cumplan", ha justificado la presidenta, que ha añadido que cinco de las seis clínicas ya han abonado la sanción voluntariamente, "reconociendo su responsabilidad", y solo una ha presentado alegaciones al expediente sancionador.

Cifuentes, en este sentido, ha preguntado a Podemos si lo que quiere es que las mujeres no reciban información cuando acuden a estos centros, o si pretende que no se cumpla la ley. "No estamos hablando de política, sino del cumplimiento de la ley".

"Lo que hacemos es garantizar una adecuada asistencia sanitaria pública a quienes quieran interrumpir su embarazo conforme a lo previsto en la ley, donde quieran hacerlo, y si una parte lo quiere hacer en clínicas privadas eso también entra dentro de su libertad de elección, aunque a su partido la palabra libertad le produce una alergia profunda, porque es incompatible con Podemos", ha añadido la presidenta.

Ruiz-Huerta, en su intervención, ha criticado que solo el Gobierno madrileño haya abierto expedientes sancionadores a las clínicas denunciadas por "una asociación ultraconservadora", que había denunciado a 20 centros de toda España, "acusándolas de dar información engañosa a la mujer".

"Solo usted, la presidenta más engañosa de la historia, se permite el lujo de incoar un expediente sancionador a las seis clínicas de Madrid por una supuesta falsedad en sus páginas web. Consejos vendo que para mí no tengo", ha criticado.

La portavoz de Podemos ha incidido en que en 2016 "solo 9 de los 16.000 abortos" registrados en la Comunidad se llevaron a cabo en centros públicos, "frente a la media nacional, que se sitúa casi en el 50 %", algo que ha atribuido a las políticas del PP, que "no quiere que los abortos se practiquen en centros públicos".

"A pesar de la buena atención que los centros concertados proporcionan a las mujeres, sus políticas favorecen el oscurantismo en torno al derecho al aborto, que ustedes tratan como una cuestión moral, no como un problema de salud pública", ha reprochado.

"Usted y su partido siguen abordando el aborto desde un evidente sesgo ideológico que les mueve a perseguir a las clínicas privadas; la actuación de su Gobierno no tiene que ver con la defensa de la vida, sino con el control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres", ha seguido acusando.

En este sentido, ha apuntado que aunque Cifuentes "presumía de ser la progresista del PP", en realidad "sigue actuando al dictado de las organizaciones más ultras vinculadas a su partido".

"Deje de perseguir a las clínicas privadas y regule la objeción de conciencia para garantizar que las interrupciones del embarazo se puedan realizar también en la pública, que sea un derecho pleno, y no un derecho de segunda; o de lo contrario renuncie usted a ser 'la progre', y a cambio yo me comprometo a renunciar a mis derechos de sucesión a la Corona de España e incluso a la herencia de los Rockefeller", ha ironizado, en referencia a la renuncia de Cifuentes a su máster.

A este respecto, la presidenta ha preguntado a la portavoz de Podemos con qué legitimidad habla de la Universidad si para su partido "es un lugar donde poder conseguir 'becas black' o donde tener tapaderas para sus intereses económicos haciendo informes falsos que nadie conoce". "Lecciones suyas cero, y en ética mucho más", ha zanjado Cifuentes.