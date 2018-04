Más de dos millones de personas ejercen el voluntariado en españa

Un total de 2,2 millones de personas son voluntarias en alguna ONG en España, según el estudio 'La acción voluntaria en 2017' elaborado por el Observatorio del Voluntariado y la Plataforma del Voluntariado de España, presentado este jueves y en el que han participado 1.500 encuestados. El perfil del voluntario es una mujer joven con un estatus socioeconómico alto.

El análisis concluye que el 37% de la población colabora con una ONG. Dentro de este porcentaje, alrededor de 2,2 millones de personas hacen voluntariado, lo que supone el 5,8% del total. El 19,7% dona dinero; el 16,1% es socio y el 19,4% realiza donación en especies. Por otro lado, existe un porcentaje de no colaboración del 63%.

Aunque el porcentaje de voluntarios ha disminuido del 8,5% al 5,8% del total de la población de España, los promotores del estudio manifestaron que la solidaridad no ha bajado y que "hay que diferenciar lo que es voluntariado de lo que no". Según la directora de la Plataforma, Mar Amate, "no todo es voluntariado".

En este sentido, el presidente de la Plataforma del Voluntariado de España, Luciano Poyato, indicó que en los estudios anteriores todo se aceptaba como voluntariado, "desde una colaboración con la vecindad hasta una donación puntual", mientras que ahora se ha especificado y aclarado el concepto.

PERFIL DEL VOLUNTARIO

En líneas generales y según el estudio publicado por el Observatorio del Voluntariado, el perfil de la persona voluntaria suele ser una mujer (62% del total, frente al 38% de los hombres), de entre 18 y 24 años, con un estatus socioeconómico alto que vive en un municipio de entre 100.000 y 200.000 personas.

La tarea voluntaria resulta más atractiva a quienes tienen estudios superiores (35,2%), un estatus socioeconómico alto o medio-alto (35,2%), viven en familia (34,8%) y colaboran con alguna ONG (35,5%). Los ámbitos que más personas voluntarias acogen son el social, seguido del sociosanitario y el educativo. En último lugar, se sitúa el de protección civil.

Además el estudio demuestra cierta "confusión social en torno a lo que es o no es voluntariado", ya que 4 de cada 10 entrevistados afirmaron que donar dinero o especies es lo mismo que hacer voluntariado.

El presidente de la Plataforma del Voluntariado de España explicó que el objetivo del estudio es "transmitir a la sociedad cómo está el fenómeno del voluntariado en la actualidad", además de contabilizar la participación y "atraer a la población para que participe". "Nuestro lema es cambiar el mundo", afirmó.

Todas las personas que quieren informarse para colaborar y formar parte del voluntariado, puede acudir al sitio web 'www.plataformavoluntariado.org', donde encontrará las posibilidades y los tipos que se ofrecen, además de un mapa con la oferta de voluntariado más cercana a la ubicación del usuario.

