Investigan a un hombre acusado de dar un puñetazo en la cara al alcalde de Albox (Almería)

19/04/2018 - 14:44

La Guardia Civil investiga a un hombre identificado como A.J.S.L. por un presunto delito de atentado contra autoridad después de que supuestamente propinara un puñetazo en la cara del alcalde de Albox (Almería), Francisco Torrecillas (Cilus), "sin mediar palabra" cuando este se encontraba en una zona verde con más personas examinando una caseta en proceso de expropiación propiedad de los familiares del denunciado.

ALMERÍA, 19 (EUROPA PRESS)

En propio regidor, quien interpuso su denuncia este miércoles a las 18.30 horas tras acudir a un centro de salud, ha explicado a Europa Press que el denunciado se dirigió hacia él después de aparcar su coche mientras los presentes discutían con la hermana del mismo sobre la situación de la propiedad. "Aparcó el coche y zumba, me dio un leñazo sin intercambiar palabra", ha asegurado el primer edil.

El regidor ha explicado "nunca jamás" había mantenido contacto previo con el supuesto agresor, arquitecto de profesión, si bien desde el Ayuntamiento se gestiona desde hace meses la expropiación de una caseta de los "supuestos propietarios", familiares del denunciado, para acometer conformar una zona verde en la Avenida de América, si bien estos estarían en desacuerdo con el precio de tasación.

"Si no están de acuerdo, se van a los tribunales y piden que se tase por un organismo oficial", ha dicho Torrecillas, para quien "no es normal" este "episodio de violencia" tras el cual, ha asegurado, tiene la cara "hinchada" aunque finalmente no ha resultado roto su tabique nasal, como sospechó en un principio.

La agresión denunciada por el alcalde estuvo precedida de una discusión con la hermana del supuesto agresor por la presencia de autoridades en la parcela, ya que también había dos policiales locales, el notario de la localidad y el concejal de Obras Públicas. "La gente pierde la pinza", ha lamentado el regidor ante el conflicto.