Cataluña. un profesor acusa a un instituto catalán de acoso independentista

19/04/2018 - 15:09

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presta ayuda jurídica y psicológica al profesor Francisco Oya, del instituto Joan Boscá de Esplugues de Llobregat (Barcelona), por la situación de acoso que este docente dice estar sufriendo por impartir sus clases en castellano.

Así lo confirmó a Servimedia el responsable de Educación de Cataluña de CSIF, Ferran Barri, que calificó el caso de Francisco Oya como "muy flagrante", por impartir sus clases en castellano y utilizar "textos alternativos". Según dijo, el docente se encuentra "fatal" porque vive una "sensación de inseguridad e intimidación" de forma "constante y reiterada" a través de actuaciones, por ejemplo de pancartas a la salida del centro en las que se puede leer 'Fascistas fuera del aula'.

Según explicó Barri, el instituto ha abierto un expediente al profesor, que se expresaba en castellano porque le resultaba "más cómodo" y "le ha apartado de dar clases en Bachillerato hasta que no se resuelva, confinándolo a crear materiales complementarios". Por todo ello, dijo, CSIF "está estudiando respuestas".

CSIF subraya que la Ley de Educación catalana, de 2009, en su artículo 11, asegura que las clases "se desarrollarán normalmente en catalán", a lo que el responsable de Educación en Cataluña de CSIF añadió que "en el fútbol se juega normalmente con los pies pero el saque de banda se hace con las manos" y que se trata de una "indefinición" de la ley.

IMPAGOS Y 155

El área educativa de CSIF en Cataluña también denuncia que, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en esa comunidad autónoma, los profesores catalanes han visto agravada una situación que ya padecían, porque aún no han recibido las pagas extras del curso 2013-2014 ni el 20% de la de 2012, en este caso porque "el Parlament no convalidó el decreto por estar intervenido" y porque no han "encontrado el momento para negociar su devolución".

Aunque hay un compromiso para pagar ese 20% en lo que queda de mes, según Barri "no existe calendario porque dicen que no hay dinero para la de 2013-2014", aunque "para otras cosas parece que sí", protestó el responsable sindical.

AYUDA A PROFESORES

Ferrán Barri, que también coordina un servicio de CSIF a nivel estatal de ayuda a los profesores, anunció a Servimedia que en los cuatro meses que lleva en funcionamiento, el sindicato ha ayudado a 82 docentes, entre los que se encuentra el citado profesor Oya.

La mayoría (63%) son mujeres. Los docentes atendidos tuvieron problemas con el alumnado (49%), con el equipo directivo (25%), compañeros (11%) o familias de alumnos (10%).

Este nuevo servicio de ayuda a los profesores les dio apoyo de tipo psicológico (al 32% de los atendidos), pedagógico (16%), jurídico (41%) o combinado de varios de los anteriores (11%). Dos de las consultas fueron por agresión física.

(SERVIMEDIA)

19-ABR-18

AHP/gja