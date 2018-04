'Las Kellys' quieren "hechos", más allá de voluntades, y que se paren las externalizaciones

19/04/2018 - 19:10

'Las Kellys', el colectivo de las camareras de piso, han pedido este jueves en el Senado que se paren por ley las externalizaciones del servicio de limpieza que prestan en los hoteles y han exigido "hechos" más allá de la voluntad política.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"La ley kelly debe aprobarse, no es complejo parar las externalizaciones, es rápido", ha explicado la presidenta de la Asociación 'Las Kellys', Eulalia Corralero, en su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social que ha abordado durante toda la jornada la situación del colectivo de las camareras de piso, que se ocupan de la limpieza de las habitaciones.

La representante ha pedido a los políticos que "se pongan a trabajar porque la salud de las mujeres no puede esperar". La asociación denuncia la "explotación" y externalización que sufre este colectivo compuesto por unas 100.000 personas en España y también exige la regulación de las cargas de trabajo así como el reconocimiento como enfermedades profesionales de algunos problemas de salud que padecen por su trabajo.

"No aspiramos a revocar la reforma laboral, no aspiramos a tanto", ha reiterado Corralero, que ha explicado que su colectivo no tiene "ni colores ni siglas" y que se han "sentido abandonados" por los políticos. Por ello, ha reclamado "buena voluntad política" para apoyar la 'ley kelly' propuesta de la asociación.

En esta línea, la presidenta de la Asociación Las Kellys, de Lanzarote (Las Palmas), Myriam Barros, ha dicho que no les basta con los "compromisos políticos" y ha exigido "hechos" y "soluciones reales" por parte de todos los partidos.

Barros ha insistido en que se trata de "una salida muy digna para la juventud, pero hay que tratarla bien". Por ello, ha reiterado que sus exigencias son "derechos fundamentales", como la sindicación.