El presidente de los obispos chilenos cree que Barros "debe dar un paso al costado" tras la carta del Papa

19/04/2018 - 22:20

El arzobispo de Santiago de Chile, Ricardo Ezzati, ha afirmado este jueves que el obispo de Osorno, Juan Barros, "debe dar un paso al costado", días después de que el Papa Francisco pidiera perdón y reconociera haber cometido "graves equivocaciones de valoración" en el caso contra Barros por supuestamente haber encubierto los abusos sexuales cometidos por el sacerdote, Fernando Karadima.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Ezzati se ha pronunciado después de una reunión extraordinaria de la Iglesia chilena, tras la que ha resaltado que "no es juez para decidir si encubrió o no", pero que "por el bien del pueblo de Dios y de la Iglesia, el obispo Barros debiera dar un paso al costado".

Así, ha sostenido que la decisión sobre la continuidad de Barros recae en el Papa, antes de señalar que "quien tiene la responsabilidad de decidir, que decida", según ha informado el diario local 'La Tercera'.

Por otra parte, ha señalado que el Pontífice "fue engañado" por quienes le facilitaron la información sobre las acusaciones contra Barros, después de que el Papa dijera durante su visita al país en enero que las acusaciones eran "calumnias".

"La información que el Papa ha recibido tiene que ser una información que viene de muchas fuentes. El Papa no lo dice, pero creo que es una falta, a mí manera de ver, muy grave", ha dicho Ezzati.

"Que se haya engañado al Santo Padre, que alguien haya pretendido engañar al Santo Padre, me parece que de lo más hondo de mi conciencia, que quienes hayan cometido esa falta grave necesitan reconocerla, arrepentirse y reparar el mal hecho si es que lo han cometido", ha lamentado.

Pese a ello, el arzobispo de Santiago de Chile ha manifestado que "no se trata de ir a una caza de brujas ni dar rienda suelta a especulaciones que a nada conducen".

Ezzati ha reiterado además que los casos de abusos son "muy dolorosos para la Iglesia y para las víctimas" y ha destacado que la carta enviada recientemente por el Papa tiene "la voluntad de ayudar a los obispos y la Iglesia de Chile para encontrar un camino abierto para que juntos puedan sanar y reparar las heridas que aún aparecen abiertas".

"En su carta el Papa ofrece varias lecciones que toda la Iglesia de Chile, de una manera muy particular, y quienes tenemos alguna responsabilidad más directa, necesitamos aprender", ha defendido.

"El Papa en su carta nos invita a tomar conciencia de lo que significa, lastimosamente, el flagelo del abuso, el abuso, lo hemos dicho siempre, aunque hubiera sido uno solo, siempre reviste una máxima gravedad", ha indicado.

Por último, ha asegurado que "no se ha lavado de ninguna manera las manos en este tema" como líder de la Iglesia chilena". "Asumo que es uno de los problemas más graves que he podido ver en mi vida como sacerdote, y he visto muchas cosas", ha remachado.