Vela defiende unos presupuestos de I+D+i que "no son buenos" pero sí "mejores"

20/04/2018 - 18:34

La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, ha admitido que los presupuestos generales para la Ciencia en España "no son buenos" pero sí mejores que los del año pasado, respecto a los cuales ha asegurado que se ejecutaron al 96 por ciento y ha pedido el apoyo y la "complicidad" de la oposición.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Industria y Competitividad para explicar la partida que los Presupuestos Generales del Estado destinan a la Secretaría de I+D+i, Vela ha reconocido que sabe bien "el dinero" que necesita el sistema y que estos "no son buenos", ya que a ella le gustaría que las partidas se multiplicaran por dos.

En todo caso, ha defendido que la asignación para la ciencia y la investigación prevista en los presupuestos del próximo año es "mejor", de hecho" mejores que los que se han tenido en años" por lo que "cualquier" cosa que sirva para mejorar lo anterior "vale bien", pero asegura que no hay que quedarse ahí y espera poder avanzar en unos próximos presupuestos (2019) donde sus deseos "se conviertan en realidad".

El proyecto de Ley de PGE 2018 destina el 58,7 por ciento de la partida total a préstamos, que crecen un 4,2%, mientras que el 41,2% es para subvenciones, que aumentan un 7,1%. Así, el Gobierno prevé elevar un 5,4% el presupuesto para políticas de Investigación, desarrollo e innovación civil, que incluye créditos por importe de 6.366 millones de euros frente a los 6.029 millones de euros del ejercicio precedente.

En particular, la secretaria de Estado ha dicho que la partida general para I+D+i aumenta 226 millones; de los que solo en el capítulo 7 se lleva un incremento presupuestario de 91 millones de euros. "Este es un dinero directo para centros públicos y empresas" y supone un incremento del 5,32 por ciento. También ha destacado los 500 millones de euros para la Red Cervera y casi la mitad de la inversión, 765 millones de euros, se destinarán a instalaciones científicas y tecnológicas, a cuotas internacionales.

Por ejemplo, ha indicado que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) contará con 6,46 millones de euros más y 3,12 millones más el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), al tiempo que ha señalado que el presupuesto de la Agencia Estatal de Investigación incrementar sus partidas de I+D+i en 30 millones de euros. En total, se pasarán de 609 a 640 millones en convocatorias de I+D+i.

PASAR DE LÍNEAS ROJAS A ROSAS

Vela ha instado a la oposición a "eliminar líneas rojas y cambiarlas por rosas" mediante su apoyo a los PGE porque aunque a ella también le gustaría que la asignación fuera mejor, es "mucho mejor tener presupuestos aprobados que continuar con ellos prorrogados".

En cuanto a la ejecución presupuestaria, ha afirmado que en la ejecución media no financiera para los capítulos 1 a 7 (subvenciones) es del 96 por ciento y de un 18 por ciento en el capítulo 8 (créditos o préstamos).

En concreto, ha precisado que la ejecución del capítulo 7 alcanza el 98,7 por ciento "por encima de toda la media de la política", mientras que el capítulo 8 "apenas supera el 7 por ciento" a consecuencia del no lanzamiento de la red Cervera en 2017, porque no hubo convocatoria de la red de garantía juvenil y porque se trata de un dinero para ser absorbido por el mercado.

CRITICAS A VELA POR SU VEHEMENCIA

En su intervención la portavoz del PSOE, María García, ha criticado el presupuesto español para la ciencia y considera que debería haber 800 millones de euros más en subvenciones, por lo que ha anunciado que su grupo no puede resignarse y apoyar algo que "ni siquiera tiene un plan" para recuperar los niveles de 2009 y desde ahí recuperar los de 2011.

La diputada ha acusado a la secretaria de Estado de vehemencia, de falta de rigor en los datos y le ha solicitado "coherencia" entre lo que se ejecuta y lo que se intenta vender a los españoles", por lo que ha dicho que no apoyarán los presupuestos, a los que presentarán enmiendas y pide a Vela "menos sermones a la comisión y más al Consejo de Ministros" para exigir lo que la ciencia española necesitan.

En la misma línea, la diputada de Unidos Podemos, María Rosa Martínez, no comparte "el chantaje" de Vela al considerar que ha responsabiliza a la oposición de "dejar mal a la ciencia" si no se aprueban los presupuestos y confía en que el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, se emplee a fondo en el Consejo de Ministros para que se tomen decisiones de las que en dos años se puedan sentar unas buenas bases para la ciencia española.

A su juicio, hay que cambiar el rumbo y apuntalar la investigación pública para aumentar la investigación privada y exige que se elimine la intervención previa del Estado para facilitar la ejecución presupuestaria, algo que asegura es "un clamor entre los organismos públicos de investigación y tiene el apoyo de todos los partidos".

Desde Ciudadanos, el diputado Antonio Roldán reconoce que hay un cambio significativo en los presupuestos generales del Estado este año y aunque dice que a todos loes gustaría más presupuesto, "ese cambio no va a ser posible si no hay presupuesto" y advierte de que la ciencia estará peor sin presupuesto, los científicos tendrán menos recursos. "No es cuestión de chantaje, sino de realidad", ha manifestado.

PdCAT DISPUESTO A SENTARSE A NEGOCIAR CON MONTORO

Por parte del PdCat, el diputado Ferrán Bel ha acusado a Vela de estar a la defensiva y de "dar leña" a la oposición, al tiempo que ha admitido que el presupuesto global de I+D+i tiene un 2 por ciento más y que los capítulos 1 a 7 suben un 5,32 por ciento. "Mejoran sensiblemente pero no es un cambio espectacular", ha señalado.

Además, se ha quejado de que el Gobierno no ha llamado a su grupo parlamentario para negociar, guante que ha recogido el diputado del PP Juan Bravo que cree que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, "estará encantado" de saber que el PdCat está dispuesto a negociar los presupuestos, por lo que le avisarán.

Bravo ha defendido que el incremento del 5,3 por ciento es casi el doble del crecimiento del 3 por ciento de la economía española. "Piden mucho, pero todavía estamos en déficit", ha recordado el diputado que asegura que estos son realmente los presupuestos que le habría gustado presentar al Ejecutivo en 2012 por lo que son el principio de otros que podrán ser mejores, una vez consolidada la recuperación. En todo caso cree que el reto para la ciencia española debe ser el Pacto por la Ciencia.