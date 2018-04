Un sello de calidad certifica a 'influencers' en redes sociales para evitar fraudes

Un sello de calidad va a certificar a 'influencers' de alta calidad en las redes sociales para profesionalizar este tipo de marketing y evitar fraudes de personas que crean falsos perfiles o los inflan de manera irregular. El objetivo es dotar a estos perfiles de alta calidad de un documento que acredite su audiencia y que aporte tranquilidad a las marcas que desean publicitarse en ellos.

La agencia H2H es la responsable de este certificado, que estará disponible a partir del mes de mayo con el propósito de aportar un valor añadido a las cuentas con gran número de seguidores y que pretende convertirse en una herramienta útil para luchar contra las irregularidades y prácticas deshonestas ante las carencias del marco legal.

El CEO de H2H, Luis Díaz, explicó que el objetivo de esta certificación es "seguir luchando por profesionalizar y regularizar un sector que en nuestro país todavía se encuentra en una fase de desarrollo". "Si observamos el crecimiento interanual de la inversión en España en marketing de 'influencers', un 56%, es evidente que nos encontramos aún lejos de su madurez".

Díaz aseveró por ello que es el momento "tanto para marcas como para los propios 'influencers' de trabajar para construir unos cimientos sólidos sobre los que crecer de una manera sostenible y hacer de este un medio de comunicación eficiente y eficaz".

El sello H2H Certification identificará a los 'influencers' en comunidades de alta calidad, a partir del análisis que realiza con su propia herramienta H2H Engine, que nace como "el primer certificado de transparencia en el mundo de los 'influencers'".

Cualquier 'influencer' podrá solicitar el H2H Certification de manera totalmente gratuita a través de la web de la agencia 'www.humantohuman.es'. El certificado tendrá una validez de 90 días y se renovará automáticamente por periodos de tres meses, siempre y cuando el 'influencer' continúe cumpliendo con los estándares de calidad establecidos por la agencia.

Como umbral de calidad, H2H fija un máximo de cuentas falsas entre los seguidores de cada cuenta, teniendo presente que el 8% de los perfiles de la red social (más de 64 millones de cuentas) son ficticios.

Los 'influencers' que posean el sello de calidad H2H podrán incluir en su perfil de Instagram un distintivo de color rojo con un 'stick' blanco, similar al icono de perfil verificado por Instagram.

Aprovechando este lanzamiento, Human to Human ha otorgado los 10 primeros certificados a 10 importantes influencers españoles. Entre ellos están Silvia Zamora (@ladyaddict), Natalia Cabezas (@trendy_taste), Isabel Llano (@isasaweis), Sergio Carvajal (@sergiocarvajal7), Itziar Aguilera (@itziaraguilera), María Pombo (@mariapombo), Andrea Compton (@andreacomptonn), Jorge Cremades (@jorgescremades), Marta Riumbau (@riumbaumarta), Laura Escanes (@lauraescanes), Paula Ordovás (@mypeeptoes).

Para Silvia Zamora (@ladyaddict), que lleva más de 10 años en la clasificación de las 'influencers' más relevantes de España, este reconocimiento "es un orgullo". "He visto crecer a muchas 'influencers' de una manera rápida, sin entender cómo lo estaban haciendo. El hecho de que una agencia como H2H se esfuerce en profesionalizar el mundo de los 'influencers' me reafirma en la manera en la que he estado trabajando todos estos años".

Con la creación de este sello de calidad, H2H pretende dar un paso más en la profesionalización del 'influencer'. Sin embargo, advierte de que "el sello de calidad no es suficiente para tener éxito", sino que "un 75% del éxito de una campaña con 'influencers' radica en la selección de los perfiles, mientras que el 25% restante depende del 'story telling' y de la idea creativa" ."Sobre estos dos pilares, analítica y creatividad, construimos cada campaña", afirma Luis Díaz.

Por su parte, la socia de NCA Publicidad y Marketing Carmen Suárez destaca que "cada novedad que surge en comunicación suele venir acompañada del descontrol y la picaresca". "Es justo lo que ha pasado con la burbuja de los 'influencers' y sus presuntas audiencias: que han generado una gran desconfianza". Por eso, valoró la iniciativa de H2H y dio la bienvenida a su certificación, al entender que "la profesionalización y el control de este tipo de servicios, avalados por datos fiables y auditorías consensuadas, harán que su relación calidad/precio sea mucho más justa y dará un respaldo objetivo a la hora de incluirlos en las estrategias de nuestrosclientes".

