El astronauta Pedro Duque arremete contra Metro de Madrid por su política tarifaria: "¿Qué broma es esta? El sistema está mal"

"El sistema está MAL", lamenta al conocer la política tarifaria

La respuesta de Metro de Madrid no satisfizo sus demandas

El astronauta Pedro Duque, de la Agencia Espacial Europea, ha visitado estos días España, encontrándose en Madrid con un inesperado contratiempo del que ha querido dejar su opinión a través de las redes sociales.

"Metro de Madrid: tengo la tarjeta roja, he metido dinero bastante, intento entrar en el aeropuerto y la máquina me dice que tengo que meter otra vez dinero para el suplemento", lamentó en su cuenta de Twitter, antes de quejarse con sorna preguntándose si "no les gusta el otro dinero que metí" y concluyendo con un "qué broma es esta".

Metro de Madrid respondió que "para desplazarte de Madrid al aeropuerto y viceversa, además del billete es necesario adquirir el suplemento del aeropuerto", en una contestación que tampoco gustó al astronauta.

"El sistema está MAL. Debería cobrar al usuario ese suplemento del dinero que ya metió en su día", argumentó, añadiendo que "es absurdo hacernos ir a la máquina otra vez" y pidiendo que "por favor arreglen esto".

La queja se refiere a la controvertida Tarjeta Multi, impuesta por el Consorcio de Transportes de Madrid en sustitución de los tradicionales billetes de papel, y que ha generado polémicas al no soportar distintos tipos de billetes juntos y no funcionar como un monedero virtual, sino como un simple contenedor de billetes.