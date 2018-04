Farmaindustria recuerda que en inmunización, "aún hay margen para un éxito mayor"

Farmaindustria recordó este lunes que en inmunización, "aún hay margen para un éxito mayor", ya que extender la vacunación a los 19,5 millones de niños que no la reciben podría evitar 1,5 millones de muertes al año en todo el mundo.

Con motivo de la celebración de la Semana de la Inmunización, que tiene lugar entre el 23 y 29 de abril, Farmaindustria recordó que, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las vacunas alcanzan en la actualidad una cobertura del 86% de la población infantil y evitan cada año unos tres millones de muertes.

A día de hoy, la viruela es la única enfermedad completamente erradicada gracias a las campañas de vacunación puestas en marcha en los años 60. El arsenal terapéutico contempla ya más de 40 vacunas para la prevención de 25 enfermedades evitables.

Según subrayó Farmaindustria en una nota informativa, más allá de sus evidentes beneficios para la salud de las personas, "las vacunas tienen además un notable impacto positivo sobre la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y, por ende, sobre las cuentas públicas y las economías de los países".

Tal y como demuestran diversos estudios científicos, por cada dólar invertido en vacunación infantil contra la difteria, el tétanos y la tosferina se ahorran a largo plazo un total de 27 dólares, nueve de ellos en costes sanitarios directos. La tasa de retorno de la inversión en inmunización en países en desarrollo asciende a 44 veces el coste de la vacunación, si se tienen en cuenta todos los beneficios sociales y económicos que genera.

Sólo la erradicación de la viruela ha evitado 40 millones de muertes en el mundo y ha generado un ahorro de 2.000 millones de euros anuales, según el estudio 'The value of vaccination: a global perspective', de Ehreth J., y publicado en 2003 en la revista 'Vaccine 21'.

Además, la patronal farmacéutica subrayó que las vacunas son los medicamentos a los que se le exigen los estándares de seguridad más elevados: "Todas las vacunas que se usan actualmente han demostrado claramente su eficacia y seguridad, tal y como garantiza la propia OMS. Son productos biológicos complejos y sofisticados. La industria farmacéutica innovadora emplea alrededor de 12 años y más de 500 millones de euros en desarrollar una nueva vacuna. Producir un solo lote puede llevar a una compañía farmacéutica hasta más de 30 meses".

Durante los últimos 30 años, el desarrollo de vacunas se ha acelerado gracias a una mejor comprensión de la patogénesis microbiana y la respuesta inmune humana. Como resultado, en 2016 se encontraban en desarrollo o en espera de aprobación más de 250 nuevas vacunas. En la actualidad, la investigación incluye vacunas para prevenir enfermedades como el VIH/sida, la malaria, la tuberculosis e incluso el ébola, así como otras para tratar enfermedades no infecciosas como algunos tipos de cáncer.

