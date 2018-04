Lanzan una campaña para recordar que no deben recogerse crías de corzo en el campo: "No está solo, no lo toques"

23/04/2018 - 18:05

La Asociación del Corzo Español (ACE) ha presentado su nueva campaña, en la que insta a los ciudadanos a que no recojan corcinos --crías de corzo-- si los ven aparentemente abandonados. Bajo el lema 'No está solo, no lo toques', la campaña de este año está dirigida a niños y jóvenes.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Según informa la entidad, cada año con la llegada de la primavera, son muchos los corcinos que, ocultos entre la vegetación, perecen víctimas de la maquinaria agrícola o son recogidos, "de forma inconsciente", por personas que desconocen el comportamiento reproductivo del corzo, acabando sus días en centros de recuperación de fauna.

Por otro lado, advierte de que la simple presencia de una persona junto al animal puede alertar a otros predadores de su ubicación, favoreciendo así inconscientemente que el joven corzo sea predado con mayor facilidad.

ACE invita, como cada año, a administraciones, entidades locales y organizaciones agrarias a que participen en la iniciativa, por lo que anima a que coloquen en un lugar visible de sus oficinas de atención al público el cartel de la campaña o bien lo suban a lugares destacados de sus sitios web, de forma que el mensaje llegue "a todos los rincones" de la geografía rural.

Todas las entidades interesadas en colaborar con esta campaña pueden descargarse el cartel desde la página web oficial de la ACE, 'www.corzo.info', o solicitar su envío en formato electrónico, dirigiéndose a la dirección 'ace@corzo.info'.

VÍDEO Y CONCURSO PARA NIÑOS

Para la campaña de este 2018, ACE cuenta con la colaboración de los responsables de PLAYMOCAZA, con quienes han elaborado un vídeo que, en pocos minutos, sintetiza todas las ideas fundamentales del proyecto corcino y que está disponible en la web de la Asociación.

Por otra parte, y en un intento de animar a los más jóvenes a participar en la campaña, la ACE ha puesto en marcha un concurso de dibujo infantil, donde los corcinos y sus madres serán el objeto fundamental del certamen, que se prolongará durante toda la primavera.

Todas las obras recibidas se difundirán a través de las páginas de Facebook de la ACE y en su perfil de Twitter (@acecorzo). A través de las redes sociales, y durante todo el periodo primaveral, la entidad seguirá lanzando mensajes de concienciación de forma ininterrumpida, invitando a todos los seguidores a conocer más de esta problemática que, cada año, afecta a la reproducción del más pequeño de los cérvidos ibéricos.

"Deseamos, una vez más, que el destino de los jóvenes corcinos dependa, única y exclusivamente, de ellos mismos y de las reglas inexorables de la naturaleza", concluye la asociación.