Comunidad y Down Madrid acuerdan formar a los sanitarios en comunicación a embarazas y padres sobre el síndrome

23/04/2018 - 20:23

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha firmado este lunes un convenio de colaboración con la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) para promover la formación de los profesionales sanitarios en aspectos de información y comunicación hacia las familias de los pacientes con síndrome de Down.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Así, en un acto en el Hospital Universitario de La Princesa, se ha firmado el acuerdo que tiene la intención de proporcionar las herramientas para que los trabajadores de los centros sanitarios desarrollen habilidades para informar adecuadamente de las distintas alternativas en cuanto al diagnóstico prenatal, según ha informado la Consejería en un comunicado.

Del mismo modo, con el convenio pretenden enseñar habilidades comunicativas para transmitir a la familia el nacimiento de un niño con síndrome de Down, denominada 'comunicación del primera impacto'.

Durante el acto, se ha señalado que la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down ha aumentado hasta los 65 años y que en la Comunidad de Madrid hay 3.000 personas con este síndrome. El Hospital La Princesa tiene actualmente en seguimiento a 1.200 adultos, lo que supone un tercio de las personas adultas con síndrome de Down en la región.