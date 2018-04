PRODEIN entrega 100.000 firmas al Gobierno para pedir la escolarización en Melilla de 160 niños "que viven un apartheid"

24/04/2018 - 14:26

La Asociación Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN) ha presentado este martes 24 de abril ante el Ministerio de Educación unas 100.000 firmas para exigir la escolarización "inmediata" en colegios públicos de la ciudad de Melilla de 160 menores de entre 8 y 14 años que, según ha denunciado la asociación, "sufren una situación de apartheid".

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Melilla es una ciudad donde hay niños que no van al colegio", ha recalcado en declaraciones a los periodistas el presidente de la asociación, José Palazón, que ha recordado que la legislación española establece que "no puede haber niños" sin escolarizar en territorio español.

Así pues, Palazón ha reivindicado el derecho de los menores a ser escolarizados, independientemente de su nacionalidad. "No tienen ni el más mínimo acento extranjero, son niños de la ciudad que cada día se levantan y ven cómo sus amigos se van al colegio y ellos se tienen que quedar en casa", ha agregado.

Según ha explicado poco antes de registrar las firmas recogidas través de la plataforma Change.org, a muchos de los menores no se les permite empadronarse en la ciudad autónoma a pesar de haber nacido y de residir en ella. "La misma Administración que les pide el padrón es la que no se lo da, y no se lo va a dar nunca", sostiene Palazón, que hace hincapié en que para poder empadronarse "hay que tener como mínimo la residencia", y para tener la residencia "hay que tener el padrón".

ESTAR EMPADRONADO ES "UN REQUISITO"

Además, ha denunciado que en la ciudad de Melilla el empadronamiento sea "un requisito", algo que no sucede en la península. "En la península se pide para asignarte el colegio más cercano a tu domicilio, y en Melilla tener el padrón es un requisito para ir", ha argumentado.

De hecho, ha declarado que estos menores sí tienen la tarjeta sanitaria española porque "se la dieron sin ningún problema" cuando "los requisitos para tenerla son los mismos" que para estar escolarizado.

Según ha criticado Palazón, en la ciudad autónoma para acceder a un colegio público "tener padrón marca la diferencia entre ser persona o no ser" y la imposibilidad de empadronarse en Melilla lleva a los menores a una situación de "apartheid".

Ante este escenario, ha instado al Ministerio a cumplir la ley: "Uno siempre tiene esperanza de que el país en el que vive haga cumplir las leyes que tenemos, si no, apaga y vámonos", ha apostillado, para después recordar que el periodo de inscripciones en los colegios de Melilla para el año que viene se abre este mismo martes. "El futuro de la ciudad pasa porque se formen", sostiene.

'QUEREMOS IR AL COLEGIO'

Asimismo, ha subrayado que estos niños se han estado manifestando "diariamente" en Melilla desde que comenzó el curso escolar: "Llevan ocho meses chillando cada día 'Queremos ir al colegio' y nadie nunca ha salido a dar una respuesta".

En este sentido, ha rechazado la postura del Gobierno melillense por asegurar que "no son niños de la ciudad, que son de Marruecos, y que no viven allí": "Eso es absolutamente falso", ha puntualizado el presidente de PRODEIN.

De hecho, sostiene que él personalmente ha entregado solicitudes de escolarización y de acceso al padrón "con todos los documentos, partidas de nacimiento, lugar de residencia y todas las justificaciones posibles" mientras, al parecer, el Ministerio de Educación "no se ha enterado".

"ES INADMISIBLE"

"No he visto a ningún Gobierno al que le vengan los niños a pedir 'Quiero ir al colegio' y que el Gobierno diga que no", ha enfatizado, tachando de "inadmisible" la postura del Ministerio de Educación teniendo en cuenta que "tiene toda la documentación que acredita" que los menores viven en Melilla.

Concretamente, ha precisado que en alrededor de 40 solicitudes de escolarización que él ha preparado está acreditado que los menores viven allí habitualmente. Además, Palazón ha hecho hincapié en que "el 80%" han nacido en la ciudad autónoma.

Tras acudir a Madrid para entregar las firmas de apoyo, Palazón ha afirmado que la asociación va a denunciar la situación de estos menores ante el Defensor del Pueblo y a la Fiscalía. Asimismo, los familiares presentarán firmas la administración de Melilla, al tiempo que volverán a entregar las solicitudes de escolarización de cara al próximo curso. "Si para el año que viene esas solicitudes no son admitidas habrá otras estrategias encaminadas al ámbito judicial", ha avisado.