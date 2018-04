El PP dice al Defensor del Pueblo en el Senado que no le corresponde criticar las políticas: "No es su función"

24/04/2018 - 14:36

Fernández Marugán defiende su derecho a analizar las consecuencias de la crisis en la sociedad española

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en la Comisión Mixta de relaciones con el Defensor del Pueblo, Miguel Ángel Cortés, ha reprochado al titular en funciones de esta institución su crítica a las políticas de austeridad del Gobierno en el Informe Anual 2017 porque "no se ajusta a la Constitución ni a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo".

"Entra en un terreno que para nada le corresponde", ha dicho el portavoz 'popular' durante su intervención en el Senado, donde ha afeado a Fernández Marugán que haya dedicado una parte de su informe a "enjuiciar la política y las leyes que han sido aprobadas por las Cortes Generales, llegando a la pintoresca situación de que este órgano es juzgado por su alto comisionado".

"Mire bien los datos oficiales aunque la realidad le estropee su discurso", ha dicho el senador Cortés al Defensor al que ha acusado de introducir en su informe anual datos "manipulados", valoraciones "políticas" y "clamorosas falsedades". "Lo que tiene que hacer es escuchar las quejas, analizarlas, investigarlas y pedir a las administraciones que corrijan sus comportamientos incorrectos", ha apostillado.

Asimismo, le ha recordado que si en su día dejó su escaño como diputado del PSOE para ser adjunto en el Defensor del Pueblo y ahora Defensor en funciones, "tiene que actuar con lo que le exige la ley y la Constitución y no con lo que le pide el cuerpo".

Por su parte, Fernández Marugán ha defendido en su turno de réplica que el sistema elegido en su informe, en el que ha incorporado en una primera parte un monográfico sobre la crisis y la desigualdad, es algo que ya hizo la Institución entre los años 1995 y 1999.

"NO VOY A MIRAR PARA OTRO LADO"

"No voy a mirar para otro lado. Lo dije desde el primer momento. Voy a ser ponderado en mis juicios de valor, pero de ahí a decir que no tengo el derecho presentar un informe que se acerca al análisis de los contenidos y consecuencias que una dura crisis ha generado en la sociedad española, hay una enorme distinción", ha subrayado el Defensor.

Si bien ha apuntado que ha hecho un ejercicio de análisis "discutible", también ha advertido de que se ha apoyado en los criterios manejados por el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Internacional del Trabajo, entre otros organismos.

También ha defendido que en el informe aparecen dos realidades: Que España ha salido de la crisis en términos de PIB y que pero que las políticas aplicadas han hecho que la sociedad sea "más desigual" que hace diez años. "Aprendí mucho en política y diré algo que no me importa repetirlo: Lo que más aleja a un político de la gente es que este no defienda las ideas de la gente", ha aseverado.

A su juicio, "no hay nada más que decir al respecto" y ha insistido en que se podrían hacer "otras cosas" para salir de esta situación de desigualdad, cambiando políticas que se aplicaban ahora. "Estoy seguro de que los ciudadanos estarán más cerca de mis posiciones que de las que ha defendido usted aquí", ha concluido.