El PP abrirá un debate interno sobre la gestación subrogada aunque reconoce que "la mayoría" no la apoya

24/04/2018 - 15:42

El PP tiene previsto abrir un debate interno para determinar su posición sobre la gestación subrogada, según ha informado a Europa Press fuentes parlamentarias. Son algunas las voces 'populares' que han mostrado su apoyo a esta práctica, sin embargo, las mismas fuentes han indicado que "la mayoría" del partido no la apoya.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La formación que sustenta el Ejecutivo se ha reunido este martes en el Congreso con Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), una organización que ya había tratado este tema con PSOE y Unidos Podemos la pasada semana, y que quiere hablar con todos los grupos parlamentarios el futuro de la proposición de ley de gestación subrogada presentada por Ciudadanos.

La presidenta de MDM, Cristina Simó, ha salido "contenta" del encuentro con el PP. Según ha explicado, sus representantes le han trasladado su coincidencia con algunas de las posturas que defiende la organización, como que "esta práctica va en contra de los derechos humanos, contra la dignidad de las mujeres o que se trata de comprar un niño".

"También coinciden en que no existe altruismo en la gestación subrogada. Que se dará en casos excepcionales, y que por una excepción no se puede legislar", ha explicado Simó.

REUNIRÁN A LOS PARTIDOS EN JUNIO

"Lo que está claro es que esta práctica no es un derecho, es un deseo", ha apuntado la presidenta de MDM. Un deseo que, en su opinión tiene salida a través de la adopción o la acogida. En este sentido, Simó ha explicado que el PP reconoce la mala situación de la adopción desde España, debido a que hay países que no ofrecen garantías de que los menores en listas de acogida no tengan familia.

"Les he visto muy abiertos", ha indicado Simó. De hecho, los 'populares' han aceptado participar en unas jornadas que MDM está preparando en el Congreso para el próximo mes de junio. Mientras, MDM también tienen reuniones pactadas con Compromís, PNV y PDeCAT. Simó pretende que Ciudadanos les reciba próximamente. "Esa es la intención", ha concluido.