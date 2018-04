Los consejeros de sanidad coinciden en que la homeopatía debe demostrar su evidencia científica

Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas que participan este martes en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) han coincidido en que los medicamentos homeopáticos deben demostrar su eficacia y evidencia científica antes de ser considerados como medicamentos.

Uno de los puntos del orden del día del Cisns contempla el proyecto de orden por la que se regula la comunicación que deben realizar los titulares de medicamentos homeopáticos a los que se refiere la disposición transitoria sexta del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.

A este respecto, el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, subrayó durante la reunión que "a la homeopatia le pido lo mismo que al resto de los medicamentos, es decir, que tenga evidencia científica. Cuando la tenga podremos clasificarlos como medicamentos. Y esto conlleva una serie de requisitos como ensayos clínicos, autorizaciones y experimentación".

"En ésto si pediría a la Agencia Española del Medicamento que fuera muy estricta a la hora de no engañar a la población sobre lo que se considera medicamento, es decir, que esté probado, testado y sea seguro y eficaz para el tratamiento de una enfermedad", añadió.

De la misma opinión es el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez, que destacó que "hay que regular las cosas de acuerdo con las evidencias y el conocimiento científico. El reglamento que abordaremos esta tarde es suficiente y razonable".

Por su parte, el consejero de Sanidad de Galicia, Jesús Vázquez, aclaró que "estos medicamentos homeopáticos no están financiados por el sistema público porque no tienen efecto sobre la salud. Esta trasposición sigue la normativa europea y es un espacio que hay que tener cubierto pero esto no significa que desde nuestro sistema público se lleguen a financiar".

