El Senado da luz verde a la comisión de seguimiento de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

25/04/2018 - 14:34

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles 25 de abril la creación de una comisión especial para el seguimiento y la evaluación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el pasado mes de septiembre.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La iniciativa, impulsada por la senadora del PP María Rosa Vindel, ha recibido luz verde del hemiciclo por asentimiento. La única parlamentaria que ha intervenido en el debate ha sido la de Agrupación Socialista Gomera, Yaiza Castilla, que forma parte del grupo mixto de la Cámara Alta.

Castilla ha expresado su apoyo a la creación de la comisión especial con este fin, aunque ha afirmado que "no es la forma más correcta" para hacer una evaluación y seguimiento de las medidas del acuerdo. A su juicio, "lo más adecuado" es hacerlo desde una Comisión Mixta Congreso-Senado porque ambas cámaras han intervenido en la elaboración del Pacto de Estado.

Además, cree que el Senado debe tener "un papel preferente" porque el acuerdo se ha cerrado entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas y, precisamente, esta es la cámara de representación territorial. También ha recalcado que las autonomías son las que tienen la mayoría de las competencias en materia de violencia machista.

No obstante, ha incidido en que su intención no es "romper la unanimidad", sino expresar su opinión. Así pues, ha asegurado que apoya la creación de una comisión especial mientras no exista una comisión mixta.