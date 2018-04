Decenas de mujeres piden la dimisión de Montserrat ante el Congreso y reclaman los PGE pactados para violencia machista

25/04/2018 - 19:30

Decenas de mujeres, convocadas por la plataforma feminista 7N, han pedido este miércoles ante el Congreso la dimisión de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y le han reclamado los 200 millones de euros que el Ejecutivo prometió para 2018 en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La concentración ha tenido lugar en la Plaza de las Cortes coincidiendo con el debate de totalidad de las enmiendas de totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que este jueves arrancarán su andadura parlamentaria.

Gritando lemas como "Sin presupuestos no hay protección", "violencia de género, cuestión de Estado", "Dónde están, no se ven, los millones del PP", o "Gobierno, escucha, estamos en la lucha", las mujeres congregadas han asegurado que "no van a seguir consintiendo lo que está pasando" y que mantendrán movilizaciones similares hasta que el Ejecutivo cumpla.

"Han puesto en los presupuestos 80 millones donde tenían que poner 200 millones y no queremos que se sigan burlando de nosotras", ha explicado la presidenta del Foro contra la violencia a las mujeres, Lourdes Hernández. A su juicio, Ciudadanos debería cambiar su apoyo a las cuentas del Gobierno.

Diputadas del PSOE, de Unidos Podemos y de Compromís han abandonado durante unos minutos el debate de los Presupuestos para sumarse a la concentración y dar apoyo a las reivindicaciones de las convocantes.

LA PARTIDA DISPONIBLE YA

La portavoz socialista de la Comisión para el Seguimiento del Pacto, Carmen Cuello, ha mostrado su apoyo a esta concentración y ha señalado que su partido va a "reclamar al PP que cumpla con el compromiso económico que se aprobó en el Congreso". A su juicio, la falta de estos 200 millones en los PGE sería "una estafa para las víctimas".

Cuello ha indicado, además, que también insistirán en que se cumpla con la iniciativa socialista para aprobar la partida por real decreto, con el objetivo de que el dinero esté disponible ya. "Aunque se aprobaran los PGE, las comunidades autónomas y ayuntamientos no podrían poner en marcha este año las medidas", ha señalado.

Por parte de Unidos Podemos, su portavoz en materia de Igualdad, Sofía Fernández Castañón, ha celebrado que las feministas hayan salido a la calle para decirle a la sociedad que el discurso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no es cierto.

"Mientras Montoro está respondiendo que en los PGE están los 200 millones y que están muy comprometidos contra la violencia de género, las feministas están en la calle para decirle a los ministerios de Hacienda, Igualdad e Interior y al presidente del Gobierno, que esto no es tomar la vida como una prioridad".

"Montoro ha dicho que pone la vida en el centro de los PGE y eso es una mentira y hay que decírselo clarísimamente a la población porque nos están tomando el pelo. Se lo están tomando a los grupos que les apoyan y, sin embargo, aún nos dicen que se preocupan por la violencia", ha criticado la diputada.

Su homóloga de Compromís, Marta Sorlí, ha explicado que su formación apoya el Pacto de Estado dentro y fuera del Congreso. "Dentro con la enmienda a los PGE para incluir los 120 millones y fuera con las feministas que se lo piden al gobierno", ha publicado en su cuenta de Twitter.