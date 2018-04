Tamara Falcó le dijo sobre la entrevista de 'Mi casa es la tuya': "Mucha información, pero es que no callo"

26/04/2018 - 14:00

MADRID, 26 (CHANCE) Todavía colea la famosa entrevista que concedía Tamara Falcó a Bertín Osborne y su programa Mi casa es la tuya. Gran parte de la opinión pública se quedaba estupefacta viendo todos los entresijos de los que hablaba la hija de Isabel Preysler y el Marqués de Griñón con toda la naturalidad del mundo con la que suele ser habitual que hable desde la conocida como 'Villa Meona'... pero ese día fue algo más, según algunos. ¿Qué habría pensado mamá Preys? Unas versiones que se había enfadado y otros que no se había enfadado tanto...

Lo cierto es que la más natural de los hijos de la Reina de corazones ha querido contarnos que su entrevista llevaba mucha información y ambas saben que Tamara no calla, en propias palabras de la cuarta hija de Isabel.

Tamara a día de hoy está feliz con su vida y como no con sus sobrinitos, porque son preciosos: "Es que son la cosa más mona del mundo. Son ideales, no sabes... Son ideales, ¡qué pena que no se les vea la cara, no sabes lo que son!".

P: Cada vez que vienes a Barcelona estás más guapa.

TF: A mí la ciudad condal me encana pero muchas gracias, hoy acabo de llegar de Miami y es fruto del maquillador que he descubierto aquí.

P: ¿Qué tal por Miami?

TF: A todos los sobrinos, a los hijos de Chabeli, pero sí, he ido a visitar por primera vez a los de Enrique y Ana.

P: ¿Cómo son?

TF: Bueno... Los más monos del mundo.

P: Hemos visto a Enrique hecho un padrazo.

TF: Sí, la verdad es que les tienen ahí haciendo deporte, bueno a ver, deporte, son bebés.

P: Pero le hemos visto con los dos bebés viendo el partido.

TF: A pues no lo he visto, no le sigo en Instagram. Es que son la cosa más mona del mundo. Son ideales, no sabes. Son ideales, qué pena que no se les vea la cara, no sabes lo que son.

P: Hay quien mide el tiempo en días después de la entrevista de Tamara Falcó con Bertín.

TF: Menos mal porque me pilló en Perú en la boda de una amiga y me iban llegando mensajes y yo pero qué ha pasado. Después la vi y la verdad es que me gustó bastante. Luego acabé agobiada de mí misma porque era mucha información de mí misma pero la verdad es que la hicieron con mucho cariño.

P: Diste mucha información de tu madre, ¿cómo se lo tomó?

TF: Mi madre muy bien, me dijo que mucha información pero bueno, creo que bien. La verdad es que en general todas las críticas san sido positivas. Me dijo que bien, preferiría que no hubiera hablado tanto pero es que claro, no callo.

P: El momento cocina, ¿Esa cocina es la cocina del servicio o la principal de tu madre?

TF: Es nuestra cocina pero todo el equipo estaba dentro y toda la parte del office estaba dividida. Solamente se veía un trocito de la cocina.

P: Era muy pequeña en comparación con la casa.

TF: Había como 20 personas metidas grabando.

P: ¿Has aprendido a hacer algo más en la cocina?

TF: No me atrevía a cocinar delante de toda España. Lo que sí que me sorprendió es que Bertín tuviera un certificado...

P: ¿Y la boda de tu madre para cuándo?

TF: Eso preguntarle a ella. Yo ya no hablo más de ella, que ya hablo mucho.

P: Inventaste palabras como 'peluqueada'.

TF: Bueno pues eso, que bajó con el pelo hecho.

P: Lo que más gustó de la entrevista es lo espontánea que eres.

TF: Ya bueno, sí, la verdad es que sí. Al final era mucha información, a mí se me hizo un poco largo, es como cuando tú te oyes a ti misma, es mucha información.

P: ¿Esa noche dormiste tranquila?

TF: No es que me pilló en Perú. Me lo estaba pasando pipa. Acabé agotada, cuando se fueron todos esa noche dormí muy bien, agotada.

P: ¿Qué significa la medalla que llevas?

TF: Es la Virgen María, es una Virgen Niña.

P: ¿Le rezas?

TF: A la Virgen todo el tiempo.