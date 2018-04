Juristas alertan del precedente de 'la manada': "abre el camino a violar con inhibidores de voluntad"

26/04/2018 - 17:14

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El fallo que condena a los miembros de 'La Manada' a nueve años de cárcel y que considera los hechos "abusos sexuales continuados" y no violación en grupo, ha suscitado las críticas de varias juristas feministas, que alertan de que la sentencia "abre el camino a violar con inhibidores de voluntad" porque, al no haber oposición de la víctima, no se aprecia agresión sexual.

El fiscal pedía 22 años, la acusación 25 y los movimientos feministas una condena "ejemplar". Finalmente, los magistrados de la Audiencia de Navarra han optado por condenar a Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo y Ángel Boza a nueve años de cárcel y cinco de libertad vigilada, al margen de las indemnizaciones y la pertinente orden de alejamiento.

La diferencia entre las penas que se solicitaban y las que finalmente han sido impuestas radica en la interpretación de los hechos por parte de los jueces, que han descartado la violación grupal y sólo aprecian abusos sexuales, al entender que la víctima no habría opuesto resistencia. Según explicó ella misma, porque estaba en shock y sólo quería que la agresión concluyera lo antes posible.

Para Laura Seara, secretaria de Estado de Igualdad con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la decisión de los jueces "abre el camino a la violación con ayuda de cualquier inhibidor de la voluntad" que impida resistencia de la víctima. De hecho, para esta jurista el fallo "interpreta la ley torticeramente" y tiene un "sesgo absolutamente machista", ya que "han interpretado que una violación en grupo no es una agresión sexual sino un abuso".

Por esta razón, Seara aseguró en declaraciones a Servimedia que "lo que ha sido es una violación múltiple de cinco hombres a una mujer", de manera que "estamos ante un problema de aplicación de la ley" por una interpretación "torticera". No obstante, las acusaciones –entre las que se encuentra el propio Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno navarro- anunciaron hoy un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Ana María Pérez del Campo, histórica feminista y jurista, comparte este punto de vista y se preguntó "qué más necesita el juez" cuando los propios mensajes que se mandaron los miembros de 'La Manada' hablaban de violación. Asimismo, esta activista animó a todas las feministas a movilizar a su propia 'manada' en las manifestaciones que tendrán lugar esta tarde por toda España en solidaridad con la joven atacada por los cinco criminales.

Por su parte, Elena Martínez, presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y también jurista, denunció en declaraciones a esta agencia que "la que tiene que mostrar oposición no es la víctima" para que se considere violación, ya que de lo contrario "se está pidiendo a la víctima un acto heroico" y que se "oponga físicamente bajo el riesgo de sufrir más agresiones", y añadió que "si volvemos a la teoría de los consentimientos estamos perdiendo la batalla".

MANIFESTACIONES EN TODA ESPAÑA

Con el objetivo de responder a la sentencia de la Audiencia de Navarra, organizaciones feministas de toda España han convocado diferentes manifestaciones para esta tarde por todo el territorio nacional, ya que, según aseguraron desde la Comisión del 8 de Marzo, "la cultura patriarcal vuelve a invadir nuestro sistema judicial".

En un comunicado, el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid califica la sentencia como "una burla a los derechos de las mujeres", y añade que "este juicio y su resultado supone además una doble o incluso triple victimización para la agredida", que ha visto cuestionada su versión y conductas ante la "impunidad de sus agresores".

(SERVIMEDIA)

26-ABR-18

GIC/caa