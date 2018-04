Cantantes, actrices y escritoras, contra la sentencia de 'La Manada': "Si no te dejas la vida, no es violación"

26/04/2018 - 17:39

Varias cantantes, actrices y escritoras han manifestado a través de sus cuentas de Twitter su rechazo a la sentencia de los cinco acusados de violación grupal de 'La Manada', absueltos del delito de agresión sexual y del delito contra la intimidad, y condenados por la Audiencia de Navarra a nueve años por un delito continuado de abuso sexual a los cinco acusados.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Así que si no te dejas la vida, no es violación. Graban videos y tampoco hay violación de la intimidad", ha publicado la actriz Anabel Alonso.

En la misma línea, la cantante Angy Fernández ha lamentado que si no matan a la víctima no se considere violación. "Si no me defiendo ante cinco seres que me quiere penetrar y abusar de mí, estoy consintiendo. ¿Esto funciona así o cómo?", se ha preguntado.

"Estamos yendo hacia atrás. No es abuso, es violación", ha apuntado la artista en otra publicación.

La también cantante Pastora Soler ha asegurado sentirse "desprotegida" como mujer en España después de ver lo que ha ocurrido con 'La Manada'.

"Me pone de los nervios pensar en mis sobrinas, en mi hija, en tantas mujeres bajo un sistema judicial que no sólo no las protege sino que las echa a los leones. Esto hay que cambiarlo", ha escrito Soler.

Acompañado del hashtag '#yositecreo', la cantante Mala Rodríguez ha tuiteado: "Nos acaban de condenar a todas".

UNA "SALVAJADA" DE SENTENCIA

Por su parte, la escritora Lucía Etxebarria ha afirmado que la sentencia es una "salvajada", incluso en el "pequeño detalle" de que se le llame "hurto" a robar el móvil a la víctima "para que no pueda avisar a nadie".

Además, Etxebarria ha criticado la sentencia habiendo un vídeo que "lo prueba todo", mensajes entre los agresores y una "agresión sexual previa a otra mujer". "Si te viola un solo hombre y no ha vídeo jamás te van a creer", ha precisado.

"¿Cuántos tipos agrediendo a una mujer en un portal se necesitan para que sea violación, señor juez? ¿Hasta seis? ¿Cinco y medio?", ha preguntado la escritor Pilar Rahola, que ha mostrado en su cuenta de Twitter la "rabia", "vergüenza" e "indignidad" por la sentencia ante la "violación de una mujer".

En este sentido, la periodista y escritora Samanta Villar ha calificado la sentencia de 'La Manada' de "aberración". "No es no. Y si no digo que sí, es no, joder", ha publicado Villar.

Por último, la actriz Celia Freijeiro ha reflejado en la red social su "vergüenza", "rabia", "indignación" y "asco" por la decisión de la Audiencia de Navarra. "No es abuso, es violación", ha manifestado.