Mujeres Violadas califica de "paso atrás" la sentencia a 'La Manada' dictada con "un prisma sexista arcaico"

26/04/2018 - 18:14

La presidenta de la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas (Cavas), Tina Alarcón, ha calificado de "paso atrás" la sentencia que condena a nueve años de prisión por abuso sexual continuado a los cinco miembros de 'La Manada' y considera que ha sido dictada "con un prisma sexista arcaico".

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Nos ha parecido una sentencia realmente lamentable, un paso atrás clarísimo", ha subrayado Alarcón en declaraciones a Europa Press, en referencia a que los acusados hayan sido absueltos del delito de agresión sexual. "Una vez más subyace el concepto machista sexista", ha añadido.

Alarcón, que lleva atendiendo desde los años 80 a víctimas de violaciones, explica que muchas mujeres que son agredidas sexualmente "no reaccionan" en estas situaciones, incluso sin haber tomado alcohol y con un solo agresor, "son incapaces de articular palabra porque el propio terror las paraliza".

Por ello, considera que en el caso de los Sanfermines no se puede argumentar que no hubo agresión porque la víctima no gritara o no se resistiera. De hecho, recuerda que en su asociación han atendido casos de mujeres físicamente más fuertes que sus agresores o que han sido agredidas por un solo hombre pero que quedaron paralizadas por el terror y en los que la sentencia ha sido por agresión sexual.

Asimismo, Alarcón considera que se trata de una sentencia vista con "un prisma sexista arcaico" y cree que hay que empezar de nuevo la "batalla" por "explicar lo que es una víctima de agresión sexual". También apuesta por dar más "formación" a los jueces de cara a la interpretación de este tipo de casos.

Además, la presidenta de la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas ha indicado que lo "más terrorífico" en el caso de 'La Manada' es que algunos de los condenados ya tenían antecedentes.