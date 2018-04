Exresponsables de Igualdad del PSOE apuntan que hubo un contexto de agresión sexual evidente en el caso de 'La Manada'

26/04/2018 - 18:19

Exresponsables de Igualdad en gobiernos socialistas coinciden al rechazar la sentencia que condena a los cinco miembros de 'La Manada' a 9 años por abuso sexual en vez de haberles condenado por un delito de agresión. De hecho, tachan de "sorprendente" que el tribunal no vea probada la existencia de violencia contra la víctima para aplicar a los agresores el tipo de agresión sexual.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"No deja de sorprender la sentencia porque se argumenta que existen abusos y no agresión porque no ha habido ni fuerza física ni intimidación", ha señalado en declaraciones a Europa Press el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género Miguel Lorente.

A su juicio, "la violencia no está en la aplicación directa de la fuerza física sino en generar un poder, de dominio y sometimiento" sobre la víctima, algo que sucede de manera "claramente objetiva" en el caso de los Sanfermines. "La presencia de cinco hombres más fuertes y corpulentos que la víctima en un lugar oscuro y aislado, como es un hueco de una escalera, pues eso genera una situación de intimidación", ha subrayado.

Según ha dicho, si la víctima "no expresa su consentimiento de manera más activa" ni "se enfrentó" a ellos es precisamente porque se siente "intimidada". También cree que el hecho de que la víctima se encontrase en estado de shock demuestra que "se trata de agresión sexual". "Hay elementos objetivos para pensar en la existencia de esa violencia a través de la intimidación dada por abuso de poder y desproporción de fuerzas", ha incidido.

También la exsecretaria general de Políticas de Igualdad y una de las principales inspiradoras de la Ley contra la Violencia de Género, Soledad Murillo, ve "evidente" que el contexto en el caso de los Sanfermines fue de "agresión" y considera que los jueces "han tratado de entender la conducta de los agresores" pero no han tenido en cuenta el contexto. "Son técnicas jurídicas que no están atendiendo al contexto donde cinco chicos acorralan a una chica en shock que no puede hablar", ha advertido.

MODIFICAR EL CÓDIGO PENAL

Asimismo, ha propuesto modificar el Código Penal para que la "resistencia" de la víctima deje de ser "prueba definitiva" para diferenciar entre violación y abuso sexual, tras la sentencia por la que se ha condenado a nueve años de cárcel por abuso sexual continuado a los cinco miembros de 'La Manada'.

Murillo ha tachado de "enorme contradicción" que los manuales de prevención escritos por expertos que atienden a víctimas de violación recomienden "no resistirse" ante una agresión sexual para "no poner en peligro la vida" y que el Código Penal considere la resistencia "prueba definitiva" para diferenciar abuso de violación.

Por ello, considera que esta sentencia debe ser una oportunidad para "actualizar" el Código Penal porque el actual, considera que va "en contra de la víctima", que debe tener lesiones que demuestren que ha existido violencia para que los hechos sean considerados agresión sexual y no abusos. "Es la víctima la que tiene que demostrar que se ha resistido, poniendo en peligro su vida", ha indicado.

Murillo ha añadido que le preocupan los próximos Sanfermines y que "se minimice" esta "agresión" con esta sentencia de nueve años de prisión por abuso sexual continuado para cada uno de los acusados --en lugar de los 22 años que solicitaba la Fiscalía--.

En todo caso, ha puesto en valor las campañas feministas que se han lanzado a favor de los Sanfermines libres de violencia. "Es evidente que nos juzgaban a todas", ha remarcado. A su juicio, para dictar este tipo de sentencias se debería tener en cuenta la opinión de las personas expertas en atención a víctimas de violación.