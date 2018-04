Fundación Adecco pide abrir el mercado laboral a trabajadores con discapacidad y apostar por 'senior' y mujeres

26/04/2018 - 18:30

La Fundación Adecco ha presentado este jueves 26 de abril sus resultados del ejercicio 2018 en un acto que ha dado lugar a una serie de "retos sociales" que solicitan abrir el mercado a las personas con discapacidad, apostar por el talento 'senior' y promocionar a las mujeres en riesgo de exclusión, según ha comunicado la organización.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El acto ha contado con la presencia del director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, el primer diplomado europeo con síndrome de Down, Pablo Pineda y Nazareth Zurdo, una mujer de 52 años que recientemente ha encontrado empleo.

En torno al primer reto, la Fundación ha destacado que el mercado laboral ofrece diferentes alternativas a la hora de abordar el empleo de las personas con discapacidad como son los centros ocupacionales, el empleo protegido en los llamados Centros Especiales de Empleo (CEE) o el empleo ordinario, donde el profesional con discapacidad desempeña las mismas funciones que cualquier otro empleado.

En este sentido, la Fundación ha señalado que, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de los 110.068 empleos creados el pasado año para personas con discapacidad, el 70,6% se firmaron en el ámbito del empleo protegido, mientras que menos de un tercio (el 29,4%) se produjeron en la empresa ordinaria, es decir, en el mercado de trabajo abierto.

No obstante, datos de la propia organización reflejan que la mayoría de los empleos generados para personas con discapacidad en 2017 (2.938 de un total de 3.244, es decir, un 91%) fueron firmados en la empresa ordinaria, mientras que 306 fueron en entornos de trabajo protegidos.

"Desde que comenzamos nuestra actividad y, siempre que sea posible, apostamos por la incorporación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario, pues representa el máximo exponente de la inclusión sociolaboral y de la normalización. Sin embargo, aún existen obstáculos como la sobreprotección, el desconocimiento o el temor en los entornos familiares, educativos y empresariales, que conducen a las personas con discapacidad al empleo protegido como única opción, aun teniendo competencias para trabajar en el mercado abierto, como cualquier otro profesional", ha señalado el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero.

En esta línea, el director ha añadido que "los Centros Especiales de Empleo cumplen una importantísima misión social" pues favorecen la empleabilidad y el empoderamiento de las personas con discapacidad, pero ha lamentado que "muchas veces" se olvide el carácter transitorio que marca la ley.

Por su parte, Pablo Pineda ha remarcado que en la empresa ordinaria se produce la "inclusión de forma plena", porque los trabajadores con discapacidad "son uno más". "Cobramos lo mismo y tenemos las mismas condiciones. Pero es un tema cultural. Yo creo que para que las personas con discapacidad trabajemos en empresa ordinaria necesitamos apoyo durante todo nuestro ciclo vital, con formación inclusiva desde la infancia. Lo que no podemos hacer es tratar a los niños con discapacidad de forma diferente y pretender que se integren con normalidad en la empresa ordinaria cuando son mayores. Es un contrasentido", ha añadido.

MAYORES Y MUJERES

Por otro lado, el segundo reto de la Fundación busca apostar por los 'senior' y generar empleo para personas mayores de 45 años. Así, según la Fundación, estos profesionales han visto mejorar sus cifras de desempleo durante el último año, en línea con la recuperación económica. Sin embargo, a pesar de que desciende el número de parados, la organización ha denunciado que su proporción se incrementa sobre el total de desempleados; si en 2012 los mayores de 45 años representaban el 28,9% del total de parados, hoy el porcentaje asciende al 37,6%.

"En un país envejecido, la fuerza laboral senior va a tener cada vez mayor peso. En este contexto, urge erradicar la discriminación a un talento creciente y que va a ser clave para el mantenimiento de nuestro Estado del Bienestar. Su plena incorporación no es sólo una cuestión de justicia social, sino el garante para preservar conquistas sociales tan preciadas como el sistema de pensiones", ha matizado Mesonero.

El tercer reto de Adecco consiste en acercar el empleo a la mujer en riesgo de exclusión. En esta línea, la Fundación asegura que generó el pasado año un total de 561 empleos para mujeres en riesgo de exclusión, fundamentalmente con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género.

"El empleo se convierte para todas ellas en la única herramienta capaz de normalizar y reconducir sus vidas, evitando que vuelvan a caer en la exclusión social", ha destacado Mesonero.

Por ello, la organización ha destacado que el 50% de las mujeres al frente de una familia monoparental se encuentra en riesgo de exclusión o pobreza, frente al 28,3% general. Asimismo, en el caso de las mujeres al frente de una familia monoparental, un 51% se encuentra desempleada o trabaja en la economía sumergida, según el último informe '#MonoMarentalidad y empleo', de la Fundación Adecco.

En concreto, un 33% no tiene ocupación, mientras que el otro 18% afirma estar empleada, pero sin contrato y un 11% de estas últimas está apuntada en los registros de desempleo (figurando, por tanto, como desempleada), mientras que el otro 7% no se ha inscrito en el paro, por diferentes circunstancias (desmoralización, situación de irregularidad, etc).