Expertos dicen que el fallo de La Manada "se ajusta a derecho", aunque "no satisfaga a la sociedad"

26/04/2018 - 19:08

Enlaces relacionados Detenidos 20 presuntos miembros de Estado Islámico en operaciones en Estambul y otras partes de Turquía (11/04)

Expertos en Derecho sostienen que la sentencia dictada por la Audiencia de Navarra para condenar por abusos sexuales a 'La Manada' en vez de por agresión sexual "se ajusta a derecho", a pesar de que "no satisfaga a la sociedad" que, en un caso "tan mediático", suele exigir una mayor condena de los hechos.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, la catedrática y profesora titular de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid, Pilar Otero, ha explicado que en los casos "en los que no puede probarse" la existencia de violencia física contra la víctima se aplica el delito de abuso sexual.

Según ha declarado, "la diferencia fundamental" es la existencia de violencia y de intimidación por parte de los agresores. "Si no ha podido probarse una intimidación expresa o que se haya doblegado a la víctima, pues siempre queda la ausencia de consentimiento", ha apuntado, recordando que el Código Penal establece que el delito de abuso sexual consiste en acceder al cuerpo de otra persona sin consentimiento pero sin violencia física.

Para Otero, la sentencia del caso de los Sanfermines "se ajusta" a lo previsto por el artículo 181 del Código Penal. Asimismo, ha destacado que el juez ha impuesto la "máxima" pena de cártel que podía al aplicarles el delito de abuso sexual. "Igual que en el caso del Madrid Arena, que no satisfizo, pero se impuso la pena máxima", destaca.

"Opinar sobre si les debe absolver o no, así, sin más, es no aceptar las reglas de juego. Quien considere que la sentencia está mal que lo recurra", ha aseverado en declaraciones a Europa Press el experto en Penitenciario Carlos García Castaño, que ha expresado su "respeto" por el fallo judicial.

Según ha defendido, "no vale" con que la víctima "cuente qué siente", sino que deben acreditarse la violencia y la intimidación de algún modo. "La sentencia no dice que no haya agresión sexual, sino que no queda acreditado que la haya, que es un matiz diferente", ha manifestado, recalcando que, en ese escenario, "en conciencia no pueden aplicar el tipo de agresión sexual".