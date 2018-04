Convocan concentraciones ante la Embajada británica en solidaridad con el niño Alfie Evans

26/04/2018 - 19:11

La Plataforma Cada Vida Importa y, por otro lado, la asociación católica Enraizados han convocado entre este jueves y viernes concentraciones ante la Embajada británica en Madrid para mostrar su solidaridad con el niño británico de casi dos años Alfie Evans, ingresado desde 2016 en el Hospital Alder Hey de Liverpool por una enfermedad neurodegenerativa y que hace tres días fue desconectado del respirador artificial.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Enraizados ha convocado una vigilia de oración a las 19,45 horas de este jueves ante la Embajada de Reino Unido para "rezar el Rosario, pedir por la vida del niño Alfie Evans y mover las conciencias de las autoridades judiciales de Gran Bretaña".

Por su parte, la Plataforma Cada Vida Importa, que engloba a asociaciones 'provida', ha convocado este viernes 27 de abril a las 13,00 horas una concentración silenciosa frente a la Embajada británica para expresar su solidaridad con la familia del menor.

Los convocantes, entre los que se encuentran el Foro de la Familia, la Fundación Jerome Lejeune, Fundación RedMadre, Federación Española de Asociaciones Provida, Asociación de investigadores y profesionales por la vida (CiViCa), One of Us, Valores y Sociedad, Fundación + Vida, Centro Jurídico Tomás Moro y Nasciturus, entre otras, harán entrega de una carta al embajador británico.

En la misiva exigen que su país "respete el derecho a la vida de Alfie, y el legítimo ejercicio de la patria potestad de sus padres, poniendo todos los medios a su alcance para mantenerle con vida, ofreciéndole hidratación, alimento y oxígeno cuando lo necesite, y que en ningún caso disponga de su vida ni anticipe su muerte".

Además, las asociaciones han lanzado el hashtag #SpainwithAlfie para las personas que quieran unirse a sus peticiones a través de las redes sociales.

También la asociación HazteOir.org entregará este viernes 27 de abril a las 12,00 horas en la Embajada de Reino Unido en Madrid más de 251.942 peticiones ciudadanas solicitando que se permita a los padres del pequeño Alfie Evans trasladarlo a otro hospital.

HazteOir.org y su plataforma ciudadana CitizenGO ha puesto en marcha en varias ciudades una campaña dirigida al embajador de Reino Unido en España, Simon Manley y al director del Alder Hey Children's Hospital de Liverpool, David Henshaw para que "permitan que Alfie sea transferido a otro centro sanitario e incluso a otro país como piden sus padres para darle una oportunidad en la vida".