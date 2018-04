Montserrat sobre la sentencia de 'la manada': "la respetamos, nos guste o no"

26/04/2018 - 18:51

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, aseguró este jueves, tras la sentencia que condena a los miembros de 'La Manada' por abusos sexuales y no por violación, que "el Gobierno respeta las sentencias, como no puede ser de otra manera, nos gusten o no".

"Nada cambiará nuestro firme compromiso en la defensa de las mujeres y en la lucha contra la violencia que sufrimos por el solo hecho de serlo", agregó la ministra en su perfil oficial de Twitter.

La Audiencia de Navarra ha condenado a Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo y Ángel Boza a nueve años de cárcel y cinco de libertad vigilada, y considera los hechos "abusos sexuales continuados" y no violación en grupo, que implicaría una pena mayor.

El fiscal pedía 22 años, la acusación hasta 25 y los movimientos feministas una condena "ejemplar", mientras que los jueces han optado finalmente por una pena más moderada y uno de los magistrados ha emitido un voto particular pidiendo la absolución.

