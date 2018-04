Discapacidad. denuncia que no puede hacer un viaje en autocar por no estar adaptado para sillas de ruedas

Carlos Rodrigo Durán, de 36 años y con atrofia espinal muscular, denunció este jueves que no puede viajar desde Madrid a San Sebastián en un autocar de la compañía Alsa porque en el horario en el que quiere realizar el trayecto la empresa no dispone de vehículo adaptado para clientes que utilizan silla de ruedas, como es su caso. La compañía explicó que tiene vehículos accesibles en otros horarios y le ha ofrecido la posibilidad de adquirir billete para alguno de ellos.

En declaraciones a Servimedia, Carlos Rodrigo aseguró que intentó adquirir un billete para un autocar que parte de Madrid a las 0.30 horas del próximo domingo y que, aunque por teléfono le indicaron en un primer momento que no había ningún problema, cuando llamó de nuevo para comprarlo "me dijeron que en ese horario no había ningún autobús disponible para personas con movilidad reducida y que no tenían obligación de poner alguno".

Desde Alsa indicaron a Servimedia que, "de acuerdo a la legislación concesional vigente para los servicios Madrid-San Sebastián, la compañía no tiene obligación legal de disponer de plazas para Personas con Movilidad Reducida (PMR)" y que, efectivamente, en dicho horario no se ofrecen estas plazas. Sí existe esta oferta en otros servicios del mismo recorrido (a las 08.00, 09.00, 15.00 y 21.30 horas), y así se lo trasladaron.

Las fuentes de Alsa consultadas indicaron que a pesar de no tener obligación legal de disponer de plazas para PMR, "la compañía es sensible a las necesidades de movilidad de este colectivo y, de forma voluntaria, habilita plazas para que puedan viajar PMR, que deben ser reservadas con antelación de acuerdo al protocolo establecido al efecto".

"En el trayecto Madrid-San Sebastián en concreto, la compañía opera cuatro expediciones diarias con disponibilidad de plazas para PMR (08.00, 09.00, 15.00 y 21.30 horas). Lamentablemente, la expedición de las 00.30 horas en la que desea viajar este cliente no opera con plazas para viajar PMR", agregaron.

No opina lo mismo sobre la ausencia de obligación legal la abogada con la que este jueves consultó Carlos Rodrigo, que volvió a telefonear a Alsa para insistir en su reclamación. En esta ocasión, aseguró, le dijeron "que en el horario de las 0.30 no hay ningún servicio premium, y que los autobuses adaptados solo se ofrecen dentro de dicha tarifa".

EXCUSAS

Sin embargo, "después ellos mismos nos han vuelto a telefonear para comentarnos que la plaza para personas con discapacidad ya estaba ocupada".

Asimismo, añadió que le ofrecen otros horarios "y que, en general, lo que están haciendo es poner excusas", motivo por el que amenaza con bloquear la salida del autocar si no se atiende su demanda. "Queremos que esta discriminación se haga visible", insistió.

Afirma que ha viajado más veces en autobuses de otras compañías y "nunca ha habido ningún problema". "Tengo que avisar con 24 horas de antelación para que la compañía tenga disponible un vehículo adaptado, donde los dos asientos situados junto a la rampa son retirados para colocar unos anclajes donde sujetar las sillas, y ya está. Esto implica que solo una persona en silla de ruedas puede viajar en este tipo de autobuses, por lo que siempre aviso".

Carlos Rodrigo quiere viajar a San Sebastián junto a unos amigos para ver un partido de fútbol femenino de la Real Sociedad que empieza a las 12.30 horas del domingo. "Si salimos a las 7.00 no llegamos, es imposible. Se tardan seis horas hasta Donostia. Y los trenes tampoco nos cuadran", indicó a Servimedia una amiga del grupo, Lucía.

Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid), señaló que "es la compañía la que debe prestar el servicio al usuario con discapacidad y no pedirle a él que se adapte a sus horarios". "La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social así lo establece y no permite diferencias entre servicios premium y no premium ni nada parecido", manifestó.

