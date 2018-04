Discapacidad. la tercera edición del duatlón más inclusivo de españa quiere romper barreras sobre la discapacidad intelectual

27/04/2018 - 13:02

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) celebrará el sábado 12 de mayo en el Centro Deportivo Militar La Dehesa de Madrid la tercera edición del Duatlón Cross Solidario, un evento deportivo no competitivo que prevé la participación de más de medio millar de corredores.

Esta tercera edición del duatlón y paraduatlón tiene como objetivo promover la salud, la actividad física y sobre todo la inclusión social de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual y ayudarles a superar las barreras y retos deportivos. Además, el evento también pretende recaudar fondos que permitan a Down Madrid ofrecerles los apoyos y recursos necesarios para su desarrollo.

El fin de esta iniciativa deportiva es fomentar la integración de las personas con discapacidad intelectual en la actividad deportiva y sensibilizar a la sociedad de que este colectivo es capaz de hacer deporte y tienen que tener los mismos derechos de ser reconocidos como deportistas.

Este evento deportivo tendrá lugar a partir de las 08.30 horas en el Centro Deportivo Militar La Dehesa de Madrid y se disputará en tres modalidades distintas: Escolar, Popular y Paraduatlón. La distancia a recorrer en las modalidades Popular y Paraduatlón es de 26,6 km y 11,7 km, respectivamente, y el precio de ambas es de 20 euros. Por su parte, la modalidad Escolar está dividida en tres categorías: benjamín y prebenjamín (2,6 km), alevín (5,8 km) e infantil (9,9 km) y podrán participar los niños de 7 a 14 años acompañados de un adulto. En este caso, el coste es de siete euros.

Las personas interesadas en participar en alguna de las modalidades pueden inscribirse ya en 'http://www.downmadrid.org/duatlon-solidario-downmadrid-2018/'. Asimismo, se ha habilitado el espacio Dorsal Solidario para todas aquellas personas y entidades que no pueden participar pero quieran hacer una aportación a esta prueba deportiva.

