Mayor Oreja, en las concentraciones por el niño Alfie Evans: "Cada día resulta más difícil defender la vida"

27/04/2018 - 17:34

El exdirigente popular y presidente de la Federación Europea One of Us, Jaime Mayor Oreja, ha pedido que el Hospital Alder Hey de Liverpool permita trasladar al niño Alfie Evans a otro centro médico para seguir siendo tratado, durante una de las concentraciones que las asociaciones 'provida' han convocado este viernes 27 de abril ante la Embajada británica en Madrid.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Cada día resulta más difícil defender lo que para muchos es obvio, el Derecho a la Vida. ¿Cómo es posible que teniendo un centro de acogida en Italia y sobre todo teniendo el apoyo de los padres para mantenerle vivo, el Tribunal Británico prohíba esta posibilidad? ¿Qué razón poderosa existe?", se ha preguntado Mayor Oreja.

Así lo ha expresado durante la concentración convocada este viernes a las 13,00 horas por la Plataforma Cada Vida Importa, que engloba a decenas de asociaciones 'provida' para expresar su solidaridad con la familia del menor. Durante el acto, han entregado al embajador de Reino Unido una carta en la que exigen "el respeto a la vida de este niño y el legítimo ejercicio de la patria potestad de sus padres".

"Defendemos el justo deseo de los padres de Alfie Evans, así como el de todos los padres, a intentarlo todo por salvar la vida de su hijo. Si en el Reino Unido no es posible, atendiendo a su legislación, pedimos que les autoricen a trasladarlo a otro Estado donde sí le ofrecen un tratamiento", ha declarado el director general del Foro de la Familia, Javier Rodríguez.

En este sentido, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, ha subrayado que no piden "ningún medio extraordinario" sino "sólo los cuidados básicos que cualquier ser humano se merece y a los que Alfie tiene derecho".

Además, la directora general de Fundación Redmadre, Amaya Azcona, ha añadido que "las leyes de un Estado no pueden estar por encima del derecho de los padres a ofrecer todos los cuidados necesarios para mantener la vida de su hijo".

Por otro lado, este mismo viernes, voluntarios de la asociación Hazte Oír, encabezados por su presidente Ignacio Arsuaga, han acudido hasta la embajada británica para entregar al embajador más de 251.942 firmas para pedir a las autoridades judiciales y médicas del Reino Unido "que respeten el derecho a vivir" de Alfie Evans.

Los miembros de Hazte Oír han acudido con carteles en los que se podía leer, en español e inglés: 'Salvemos a Alfie Evans', 'Alfie Evans: Pena de muerte NO', 'Alfie Evans, derecho a vivir'. Si bien, según indican desde la asociación, "ningún funcionario ha querido recoger las peticiones" que también han hecho llegar a través de Internet.

"Es muy importante que estemos hoy aquí, al igual que está sucediendo en otras embajadas de Reino Unido en otros países y continentes, para mostrar nuestra solidaridad con los padres del niño y exigir al Gobierno británico que le atienda debidamente y le dé la oportunidad que merece", ha insistido.