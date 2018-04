Feministas avisan al Gobierno de que sin perspectiva de género la revisión de los delitos sexuales no servirá

27/04/2018 - 17:43

Asociaciones de Mujeres ven bien que el Gobierno haya abierto la puerta a actualizar el ordenamiento jurídico y a revisar la tipificación de los delitos de agresión sexual y abuso, después de la sentencia que condena a los cinco miembros de 'La Manada' por un delito de abuso y les absuelve de agresión. Sin embargo, avisan de que "el problema no es la ley, sino de "perspectiva de género" en la interpretación de la norma por parte de los magistrados que se encargan de aplicarla.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Representantes de las asociaciones saludan la intención del Gobierno de valorar un "cambio legislativo", pero insisten en que "no soluciona" el problema. En opinión de todas ellas, el caso de los Sanfermines fue una violación porque el Convenio de Estambul establece que si no hay consentimiento por parte de la víctima, hay violación. En este sentido, hacen hincapié en que dicho convenio internacional "ya forma parte del ordenamiento jurídico español", aunque no esté en el Código Penal.

"El problema es que si la persona que va a juzgar está influida por determinados estereotipos, nunca va a obtener una sentencia ajustada a derecho", declara la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, Amalia Fernández, que considera que "no es solo una reforma legal lo que hace falta", sino "formación de género" para los jueces que deben dictar sentencias "dentro de una realidad social".

La vicepresidenta, Altamira González Valgañón, apunta que el sistema de acceso a la judicatura es "fundamentalmente memorístico" y, a su juicio, no es suficiente para saber aplicar una ley "de manera ecuánime, equitativa y equilibrada": "Eso requiere tener experiencia de vida y empatía", argumenta a Europa Press.

Desde THEMIS, recalcan que los magistrados del fallo del caso de los Sanfermines "se han situado en un lugar lejano al sentir mayoritario de la sociedad" y "comprenden mucho mejor" a los agresores que a la víctima. "Ella está en el punto de mira, incluso el análisis psicológico que se hace es prolijo y, sin embargo, de ellos no se hace", explica González.

MODIFICAR LEYES "NO SIRVE"

Por su parte, la presidenta de Mujeres Porgresistas, Yolanda Besteiro, ve "bien" la revisión de la tipificación de los delitos sexuales, pero subraya que "de nada sirve modificar leyes" si los jueces "no imparten justicia con perspectiva de género". "A la hora de aplicar e interpretar la ley deberían tener conocimiento sobre igualdad, violencia de género y, de este modo, aplicar la perspectiva de género al aplicar la normativa", afirma.

Besteiro se ha mostrado sorprendida porque los magistrados "no sean capaces de apreciar que hubo intimidación cuando precisamente una prueba de ello es el estado de shock de la víctima". "No sé qué falla, es de sentido común", destaca.

"VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS"

En esta misma línea se ha pronunciado la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, que señala que la sentencia dictada "es una violación de los derechos humanos" al no contemplar la violación. "Estamos en pie de guerra en el sentido de que no se puede tolerar", sostiene en declaraciones a Europa Press.

"Lo que ha pasado es intolerable, inasumible, y mucho más inasumible por un Estado democrático", agrega. Además, insta al Gobierno a consultar a todas las asociaciones de mujeres si quiere llevar a cabo una reforma legislativa en este sentido, o cualquiera relacionada con las mujeres.

Por su parte, la presidenta de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, afirma que cualquier reforma que sea "para mejorar" es "bienvenida". "Estamos de acuerdo en que se revise con la calma suficiente y haciéndose eco de los compromisos internacionales de España la revisión legislativa que sea necesaria", ha señalado, para después recordar al Gobierno que "tiene pendiente de ejecución" el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En su opinión, el tipo penal de abuso sexual "contraviene la normativa del Convenio de Estambul". "Mantener un tipo penal como abuso sexual que presupone que puede haber una relación sexual no consentida en ausencia de violencia pues ya no se ajusta a los compromisos que ya hoy tendría que estar cumpliendo España", recalca.

De hecho, puntualiza que si España hubiese "cumplido diligentemente sus obligaciones" en esta materia, "a lo mejor" no se hubiera dictado esta polémica sentencia.