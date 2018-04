'la manada'. los psicológos denuncian que "cuestionar la conducta de la víctima es una revictimización"

28/04/2018 - 10:00

El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid denunció este sabado, en relación con la sentencia de 'La Manada' que ha determinado que no se produjo una violación porque la víctima no se resistió, que 'el cuestionamiento de la conducta de la víctima es una revictimización, con tantas o más repercusiones y secuelas que la primera".

"El miedo es una emoción que reacciona en función de nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestros patrones mentales, diferente en cada persona y circunstancia, que no puede ser objeto de valoración para determinar la repercusión del delito en la víctima. No existe una única respuesta emocional ante una situación tan grave como lo es la violencia sexual y, por lo tanto, no se puede juzgar en relación a este concepto", subraya el comunicado.

"No entender esto, lleva a la víctima a una situación de indefensión y a la sociedad a la indignación y a la situación de alerta ante la desprotección de las mujeres", agrega.

Por todo esto, aboga por "educar desde la infancia, en conceptos tan importantes como la sexualidad, la violencia y las formas de agresión. La perspectiva de género debe ser transversal a todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad y fundamental la formación en la misma para las y los profesionales que trabajan al lado de las víctimas".

Por último, manifiesta "su rotundo posicionamiento a favor de las mujeres víctimas de delitos sexuales" y traslada "un mensaje de condena hacia quienes ejercen la violencia sexual, en cualquiera de sus formas".

