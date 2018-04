Echenique califica de "intolerable" la sentencia de 'La Manada' y pide que se revisen las "leyes machistas"

28/04/2018 - 13:16

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha calificado la sentencia sobre 'La Manada' de "intolerable" y ha insistido en la necesidad de revisar la legislación para que no existan "leyes machistas".

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Habrá que hacer modificaciones en nuestras leyes que no permitan la vergüenza que hemos vivido en este país esta semana", ha declarado a la prensa en el marco de una conferencia de Podemos celebrada esta mañana en la Fundación Diario Madrid.

"Parece claro que lo que hay que reformar tiene que ver con el consentimiento", ha señalado. Echenique ha participado en las manifestaciones en contra de la sentencia y ha recordado algunos de los lemas coreados. En referencia al eslogan 'Si no decimos nada también es violación', ha dicho que "cualquiera que no aplique esa máxima parte de una concepción machista del mundo, y no podemos tener leyes machistas"

"No basta con que el Gobierno de nuestro país se ponga 'lacitos', tiene que poner dinero en los Presupuestos Generales del Estado para atacar este problema terrible de la sociedad que afecta a la mitad de la población", ha denunciado y ha insistido en la necesidad de prevenir este tipo de violencia.

Echenique ha criticado las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. "Si el señor Lesmes está más preocupado por defender a un juez que ha emitido un voto particular objetivamente repugnante, verá que tipo de prioridades tiene", ha inquirido.

"Nuestro objetivo es proteger a las mujeres víctimas de violencia machista y que después vuelven a ser víctimas de una sentencia intolerable", ha remarcado. Además, Echenique se ha enorgullecido de que "las mujeres hayan puesto en la agenda" el tema de la violencia de género y de la "reacción social masiva" que ha provocado en las calles la sentencia.