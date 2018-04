Cuéntalo: Las víctimas de violencia sexual relatan en Twitter sus agresiones sufridas en primera persona

Las redes sociales en ocasiones sirven de apoyo a determinadas causas. En los últimos días, con motivo de la sentencia de la manada, son numerosas las personas que han mostrado su apoyo a la víctima, poniendo de manifiesto el gran problema social existente con las agresiones sexuales.

El último ejemplo ha sido el éxito del 'hashtag' de Twitter #Cuéntalo, en el que numerosas mujeres han decidido visibilizar en primera persona los episodios sufridos de acoso o violencia sexual, llegando a relatar hechos, en su mayoría desconocidos o privados hasta la fecha, con el fin de expresar su rechazo hasta el problema, dar a conocer hasta qué punto está extendido, y dar apoyo a todas las víctimas.

Desde ciudadanas anónimas hasta personas relevantes de los ámbitos del periodismo, la política y la cultura se han unido a este movimiento, consiguiendo convertir este movimiento iniciado por la escritora y periodista Cristina Fallarás en una de las cuestiones más comentadas del fin de semana en la mencionada red social de 'microblogging'.

Siempre que vuelvo a casa sola de noche aprieto las llaves tan fuerte que me hago marcas en las manos. Siempre que salgo sola con mis amigas nos ponemos mensajes para saber que hemos llegado a casa y no dormimos hasta saber que hemos llegado. #cuéntalo

Cuando escribí esto tras conocer la sentencia de La Manada no imaginé que tendría tanta repercusión. Si sirve para que otras mujeres vean que no están solas, bienvenido el eco. Gracias, @LaFallaras , por difundirlo con #cuéntalo y dar voz a tantas https://t.co/owzV6mXX7E

Un tío me drogó echándome algo en la bebida cuando era adolescente y se aprovechó de mí en mitad de la calle. No lo recordé hasta días después. No era yo, era mi cuerpo y su decisión. Aún se me revuelve el estómago cuando lo pienso.#cuéntalo