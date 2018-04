¿Sabías que el sabor de tu cerveza depende de cómo la sirvas?

29/04/2018 - 7:59

MADRID, 27 (CHANCE) Si algo está claro es que con la llegada de la primavera no hay nada mejor que una buena cerveza a la hora del aperitivo, en una terraza y en familia o con amigos, para disfrutar del buen tiempo que nos está trayendo este mes de abril. Aunque pensemos que no, o no le demos mucha importancia, el sabor de nuestra cerveza no solo varía según la marca, sino también depende de cómo esté servida.

Muchos estamos cansados de que nos sirvan mal una caña. En algunos bares parece una tarea complicada servir nuestra cerveza en el punto exacto de espuma que tanto nos gusta. Lo que no sabemos es que esto, que parece sencillo, es más difícil de lo que creamos y hay personas que llevan años practicando para servir la cerveza perfecta.

Sin embargo, no es nada que no pueda estar al alcance de cualquiera si se lo propone y podemos intentar conseguir desde casa, cualquier domingo, y con el botellín de cerveza que tengamos a mano. Estrella Galicia ha querido mostrarnos, paso a paso, como podemos lograr que nuestra bebida preferida de los domingos sepa mejor que nunca.

LA MEJOR FORMA DE SERVIR UNA CAÑA, PASO A PASO

El primer paso será refrescar nuestra copa o vaso para que el agua permita que la cerveza se deslice con gran suavidad. En este paso tenemos que tener cuidado, porque si no escurrimos bien el agua, podrá perder sabor y calidad nuestra cerveza.

Después, abriremos el grifo de cerveza y dejaremos que el primer golpe de espuma caiga sobre la bandeja, nunca dentro de nuestra copa. Jugaremos con una inclinación de 45 grados dejando que poco a poco se vaya deslizando la cerveza por el interior del vaso.

Según se va llenando la copa, la vamos colocando en posición vertical y cuando llenemos las tres cuarta partes de ella, tenemos que cerrar el grifo de un solo golpe. Después, volvemos a abrirlo pero esta vez, debemos esperar a conseguir un filo hilo de crema para comenzar a echar nuestra espuma.

Cuando lo consigamos, apuntaremos con la crema en el centro de la cerveza y llenaremos la copa hasta arriba, porque a nadie le gusta que le dejen su cerveza a la mitad... Cuanto más llena, mejor. Sin embargo, tenemos que tener cuidado en no derramarla por la copa si no queremos que pierda calidad nuestra forma de servirla.

¿CÓMO SERVIR MI CERVEZA PREFERIDA DESDE EL BOTELLÍN?

El primer paso para una buena cerveza en casa, también será refrescar nuestra copa con agua, teniendo cuidado de que no queden restos dentro, simplemente para que la cerveza pueda deslizarse con facilidad.

Es muy importante que la boca de la botella no toque nuestra copa, por lo que tendremos que tener cuidado en este paso cuando comencemos a servirla. De esta forma, inclinaremos la copa unos 45 grados y dejaremos que la cerveza se deslice lentamente por las paredes del interior, sin generar espuma y llenando las 3/4 partes del total.

Una vez tengamos preparada nuestra cerveza, faltaría lo más imporntate para muchos: la espuma. Para ello debemos jugar con la altura existente entre la botella y la copa y apuntaremos con un fino hilo de cerveza en el centro de la copa lentamente. De esta forma conseguiremos dar el punto exacto a la espuma de nuestra cerveza que se transformará en una deliciosa crema.

Por último, pero no por ello menos importante, es la presentación de nuestra cerveza. Si queremos sorprender a todos nuestros amigos, debemos intentar no derramar ni una gota y colocarla sobre un posavasos para demostrar máxima profesionalidad.