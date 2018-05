Los expertos advierten de que el 50% de los pacientes con asma no siguen bien el tratamiento

30/04/2018 - 11:37

La Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica, Neumomadrid, ha advertido de que el 50% de los pacientes con asma no siguen de forma adecuada el tratamiento, lo que conlleva un peor control de la enfermedad, que afecta al 5% de la población adulta en España y al 10% de los niños.

Con motivo de la celebración este 1 de mayo del Día Mundial del Asma, la Iniciativa Mundial contra el Asma (GINA) ha elegido este año el lema 'Nunca es demasiado pronto, nunca es demasiado tarde', para recordar a pacientes y familiares que aumentar la adherencia al tratamiento es fundamental para controlar esta patología crónica que afecta a las vías respiratorias.

A este respecto, la coordinadora del Grupo de Trabajo de Asma de Neumomadrid, la doctora Silvia Sánchez-Cuéllar, aseguró que "actualmente se estima que la adherencia al tratamiento en pacientes con asma no supera el 50%, por lo que es fundamental superar esta cifra, porque mejora su control".

Según esta experta, en la baja adherencia de las terapias contra el asma entran en juego tres tipos de pacientes. El primero de ellos es el paciente con un incumplimiento errático (olvida tomar la medicación); el segundo, el asmático que presenta un incumplimiento deliberado (no la toma porque no quiere), y el tercero, el que incumple de forma involuntaria (no la toma por desconocimiento de la enfermedad o de su tratamiento). "Todo ello se asocia a un aumento de la morbilidad y a un mayor uso de los servicios sanitarios", puntualizó.

MÁS DE 230 MILLONES EN EL MUNDO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que unos 235 millones de personas padecen asma en el mundo, una enfermedad crónica que causa sibilancias, disnea, opresión en el pecho y tos, y que afecta especialmente a los niños.

En el caso de España, el asma tiene una prevalencia entre la población que oscila entre un 1 y un 5% y que irá en aumento en los próximos años por el desarrollo industrial, ya que la contaminación es uno de los principales factores de riesgo junto con el tabaco.

Aunque actualmente no tiene cura, es posible reducir su incidencia y prevenir sus ataques con los tratamientos y evitando estos factores de riesgo que lo desencadenan. La doctora Sánchez-Cuéllar explicó que "a día de hoy existen importantes novedades en el tratamiento, fundamentalmente centradas en el paciente con asma grave no controlada".

Sin embargo, esta especialista recordó que el paciente no es el único que tiene que trabajar en el día a día para manejar y controlar mejor su enfermedad, ya que el profesional sanitario -en este caso el neumólogo- tiene que jugar un papel clave.

"El principal objetivo del tratamiento del asma es lograr y mantener el control de la enfermedad lo más rápido posible, prevenir las exacerbaciones y mejorar la función pulmonar. Para ello, el neumólogo deberá seguir una estrategia global e individualizada, basada en primer lugar en el tratamiento farmacológico, ajustándolo de forma continuada; en controlar la exposición a contaminantes ambientales y relacionados con el tabaco; y, finalmente, incidir en la educación para intentar reducir el riesgo de agudizaciones, mejorar la calidad de vida y disminuir costes sanitarios", añadió.

