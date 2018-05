Cruz Roja lanza 'El ciberbullying NO me gusta' para prevenir y actuar contra el acoso escolar

30/04/2018 - 14:53

Cruz Roja Juventud ha puesto en marcha la campaña 'El ciberbullying NO me gusta', con motivo del Día mundial contra el acoso escolar, que se celebra este miércoles 2 de mayo, una iniciativa contra esta "vulneración de derechos" y para lograr que la sociedad abandone los prejuicios y estereotipos y se fomente la igualdad, la paz y una educación basada en valores de convivencia, tolerancia y respeto.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Asimismo, esta organización quiere con esta iniciativa que sensibilizar y apoyar a aquellas personas que sean conocedoras de casos de acoso escolar o ciberacoso "para que actúen y así eviten perpetuar esta situación que genera graves secuelas en las personas que lo sufren".

"El voluntariado de Cruz Roja Juventud que realiza las sesiones de prevención de conductas violentas en centros educativos destaca que son muchas las situaciones de acoso en las que, por acción u omisión, participan personas que pueden hacer algo por evitarlo o por pararlo, pero no saben qué hacer o a quién pueden recurrir" señala en un comunicado el director de Cruz Roja Juventud, Carlos Cortés.

Con la campaña 'El ciberbullying NO me gusta', Cruz Roja pretende sensibilizar a la juventud sobre el uso de los medios digitales para no ejercer acoso entre iguales, con la idea de incidir también en la capacidad que tienen las personas que están en el entorno para actuar y cambiar esta realidad.

Además, se trata de una iniciativa con la que se quiere un posicionamiento masivo en redes sociales para mostrar su rechazo a esta problemática. Para ello, Cruz Roja propone utilizar el hashtag #NoRTCiberbullying y la difusión del teléfono gratuito contra el acoso escolar del Ministerio de Educación 900018018.