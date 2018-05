Un grupo de españoles se concentra en Cambridge para mostrar su rechazo a la sentencia de 'La Manada'

30/04/2018 - 17:43

Un grupo de españoles residentes en Reino Unido se concentró el pasado domingo 29 de abril en la ciudad británica de Cambridge para mostrar su rechazo por la sentencia que condenó, el pasado jueves 26 de abril, a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual a los cinco miembros de 'La Manada', a los que absolvió del delito de agresión sexual y delito contra la intimidad de los que habían sido acusados.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El grupo se reunió a través las redes sociales a las 18.00 horas en el parque Parker's Piece (Cambridge), donde, además de los españoles que habían apoyado el evento por Facebook, se unieron personas de otras nacionalidades que pasaban por la zona y que, tras haber escuchado hablar del caso decidieron mostrar también su "frustración", según ha asegurado una de las manifestantes presentes.

Con pancartas en las que se leían frases tanto en español como en inglés como 'Entre 5 bestias yo tampoco me muevo', 'Sister, here's your pack (Hermana aquí está tu manada)', 'It's a dress not a yes (Es un vestido no un sí)' o 'I believe in you (Yo sí te creo)' los residentes españoles en Cambridge se sumaron a las protestas que se han registrado en distintas ciudades de España y Europa contra la sentencia, que será recurrida por ambas partes.