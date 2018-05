La ONG Acción contra el Hambre visita 348 colegios españoles para sensibilizar sobre la guerra como causa del hambre

2/05/2018 - 13:03

El 18 de mayo tendrá lugar la Carrera contra el Hambre en colegios de más de 30 países

Voluntarios de la ONG Acción contra el Hambre visitarán durante los próximos días 348 colegios de toda España para sensibilizar a sus más de 143.000 alumnos sobre la guerra como causa del hambre y las consecuencias que esta tiene en las personas desplazadas y refugiadas.

A través de charlas adaptadas a cada nivel educativo --desde Infantil a Bachillerato--, la ONG busca acercar a los estudiantes la realidad de las personas refugiadas y desplazadas por un conflicto armado como el que vive la población del Kurdistán iraquí, a la que Acción contra el Hambre atiende ofreciendo refugio, alimentos, agua segura, saneamiento y apoyo psicológico.

"La idea que tenía de los refugiados y los desplazados ha cambiado mucho. No sabía que antes tuvieran una casa como las que tenemos aquí y que ahora vivan en tiendas así, como de campaña. Y no me imaginaba que algunos niños incluso quieran suicidarse por lo que han vivido", explica tras la charla María Quintela, de 14 años, estudiante del colegio San Francisco Javier, en Santiago de Compostela.

Por su parte, Pablo Alonso, de 16 años, también alumno del centro, cuenta que lo que más ha sorprendido es la cifra de niños que mueren cada día a causa de la desnutrición en el mundo: 8.500.

Las alumnas y alumnos de los centros sensibilizados participarán el 18 de mayo en la Carrera contra el Hambre. En ella, por cada vuelta o kilómetro recorrido, sus familiares y amistades donan una pequeña cantidad a Acción contra el Hambre para que esta ONG pueda continuar su labor en cerca de 50 países. Así los conocimientos que los niños adquieren en las charlas se transforman en movilización.

María y Pablo añaden que la carrera ha canalizado su deseo de colaborar. "Nos sentimos útiles al saber que podemos ayudar a esa gente en vez de quedarnos quietos, sin hacer nada", opina Pablo. "La gente de sitios desfavorecidos necesita ayuda y nosotros podemos hacer algo: si yo corro y mi familia y mis amigos donan, les estamos ayudando", añade su compañera.

5 MILLONES DE EUROS RECAUDADOS EN 2017

Acción contra el Hambre organiza la Carrera contra el Hambre en colegios de más de 30 países. En 2017 participaron 400.000 escolares, 1.600 centros y se recaudaron 5 millones de euros.

Las sensibilizaciones previas a la carrera se centran cada año en explicar la situación de un país. Esta vez es el turno del Kurdistán Iraquí. Los niños y niñas conocen el día a día de un campo de desplazados a través de las historias de Hassan, Jawad y Shirin, niños de su edad que han huido con sus familias por la violencia que azota la región.

La Carrera contra el Hambre cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade), la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae), la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa), la Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece), la Fundación Santillana y la logística solidaria de Fundación SEUR, entre otras entidades.