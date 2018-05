Bruselas confía en que la Justicia española resuelva de manera "rápida y justa" el caso de 'La Manada'

2/05/2018 - 20:54

Eurodiputados de todos los grupos llaman a adaptar el Convenio de Estambul a las legislaciones nacionales para que el sexo sin consentimiento se considere violación en toda la UE

BRUSELAS 2 (EUROPA PRESS)

La comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová, ha asegurado este miércoles en un debate con eurodiputados que confía en que la justicia española pueda resolver de manera "rápida y justa" el caso de 'La Manada', aunque a la vez entiende que "es un caso que se va a recurrir" y por tanto no puede comentar sobre este proceso judicial.

"Espero que el tribunal español resuelva con diligencia y eficacia el caso cuando se presente a recurso.

Cuando hay tribunales que no interpretan la ley correctamente, entonces no interpretan bien lo que es la violación", ha dicho Jourová aunque ha incidido en que no se refiere al caso concreto de la chica de Pamplona.

La interpretación incorrecta de la ley, para la comisaria, "no solo es un problema jurídico sino que es un peligro moral, porque en nuestras sociedad todavía hay convicciones muy fuertes" que pretenden hacer ver que "si una mujer es violada es porque lo provocó con su conducta o su comportamiento, y esto tiene que acabar".

Para Jourová "ha de quedar claro" que existe "tolerancia cero hacia este tipo de casos", y para ello el buen funcionamiento de la justicia es "importantísimo", por lo que espera que haya "una sentencia justa", ha dicho.

"La Comisión (Europea) está plenamente comprometida en atajar cualquier tipo de violencia contra mujeres, incluida la sexual, es una de nuestras prioridad para la igualdad de género", ha asegurado la checa, pero a la vez ha insistido en la necesidad de que los Estados miembros ratifiquen su adhesión al Convenio de Estambul y adapten sus legislaciones nacionales.

Este convenio internacional "penaliza este tipo de violencia sexual, incluida la violación", ha dicho Jourová, y especifica que "el consentimiento ha de darse y ha de valorarse en el contexto y las circunstancias en las que se dan".

En ese sentido, eurodiputados de todos los grupos de la cámara han pedido en el debate que los Estados miembros, incluido España, adapten el Convenio de Estambul a la legislación nacional sobre violencia sexual con el fin de que el sexo sin consentimiento se considere violación en toda la UE.