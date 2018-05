Amnistía Internacional sobre la sentencia de La Manada: "La ley y el sistema judicial fallan cruelmente a víctimas"

3/05/2018 - 14:17

Amnistía Internacional ha subrayado este jueves que la sentencia que condena a los cinco miembros de 'La Manada' por un delito de abuso sexual y les absuelve del de agresión "muestra que tanto la ley como el sistema judicial están fallando cruelmente a las víctimas de violación y están agravando su trauma en España".

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Sentar en el banquillo la conducta de las víctimas en lugar de las acciones de los acusados transmite un peligroso mensaje", sostiene la organización, que rechaza que los acusados no fueran declarados culpables de agresión sexual. "La ausencia de consentimiento es lo que tiene que importar, no si la víctima opuso resistencia física o no al ataque", destaca.

La responsable de Campañas sobre Mujeres de Amnistía Internacional, Mónica Costa Riba, cree que la resolución judicial "arroja luz sobre la injusticia que se produce cuando las definiciones de violación están desfasadas y van por detrás de las normas internacionales" que establecen que las relaciones sexuales no consentidas son violación.

Asimismo, insta a los políticos y responsable a "escuchar las voces de quienes reclaman reformas legales y mejoras en el sistema jurídico para garantizar el derecho de las víctimas de violación a acceder a la justicia". "Confiamos en que quienes tienen el poder escuchen esas voces y emprendan las acciones que se necesitan con urgencia", recalca Costa.

"FALTA DE COMPRENSIÓN"

La responsable de Amnistía Internacional también lamenta el voto particular emitido por uno de los jueces en la sentencia porque, a su juicio, muestra un "alarmante desprecio por los derechos de las mujeres y las niñas y por la humanidad de la víctima". Además, cree que "demuestran una preocupante falta de comprensión de qué constituye violación y de las diversas respuestas con que las víctimas pueden reaccionar a un ataque así".

Con todo, reclama "urgentemente" una reforma de la definición jurídica de violación. Eso sí, advierte de que toda modificación legal "debe ir acompañada de una acción nacional para abordar los prejuicios, la culpabilización de la víctima, los estereotipos y los mitos, manifestados a menudo por los mismos funcionarios encargados de prevenir las violaciones y permitir el acceso de las supervivientes a la justicia".